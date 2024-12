Fyzikálna šou na UKF v Nitre ukáže žiakom základné princípy pohybu

Nitra 13. decembra (TASR) - Základné fyzikálne princípy pohybu objasní žiakom základných a stredných škôl fyzikálna šou s názvom Fyzika všetkými zmyslami. Pravidelne ju organizuje Univerzita Konštantína Filozofa (UKF) v Nitre v spolupráci s občianskym združením Viac ako učenie.



Podujatie sa bude konať od 17. do 19. decembra dopoludnia v priestoroch Fakulty prírodných vied a informatiky UKF v Nitre. "Účastníci sa vďaka zaujímavým fyzikálnym experimentom dozvedia, ako je možné presúvať ťažké predmety takmer bez námahy, prečo loptička zmení smer, keď sa odrazí od steny i to, ako fungujú základné princípy pohybu, ktoré ovládajú každý náš krok," uviedli organizátori.



Ako pripomenuli, fyzikálna šou spája zábavu s učením a odhaľuje princípy mechaniky prostredníctvom pútavých experimentov, ktoré sú navrhnuté tak, aby inšpirovali k poznávaniu prírodných javov. Žiaci základných a stredných škôl sa vďaka nim naučia, ako funguje gravitácia, trenie, hybnosť či sila.



Celkovo šou navštívi približne 1000 detí zo škôl z celého západoslovenského regiónu. "Kapacita podujatia sa naplnila za rekordných 15 minút. To len dokazuje, že fyzika je pre deti a mládež stále fascinujúcim svetom plným objavov. Naším cieľom je podporiť zvedavosť a túžbu žiakov objavovať svet okolo seba, chuť spoznať krásu prírodných vied a podnietiť ich záujem o fyziku a jej fascinujúce javy," doplnili organizátori.