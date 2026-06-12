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Fyzikálne laboratórium na PF UPJŠ umožní komplexné skúmanie materiálov
Zahŕňa prístroje Anton Paar XRDynamic 500 a Anton Paar SAXSpoint 700.
Autor TASR
Košice 12. júna (TASR) - Nové fyzikálne laboratórium vzniklo na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) v Košiciach. Synergickým spojením dvoch špičkových prístrojov umožní detailné skúmanie vzťahu medzi štruktúrou a vlastnosťami vybraných materiálov. V rámci Slovenska unikátne laboratórium v piatok slávnostne otvorili.
Ako informovala PF UPJŠ, laboratórium vzniklo v rámci projektu zameraného na výskum progresívnych materiálov pre moderné energetické technológie. Zahŕňa prístroje Anton Paar XRDynamic 500 a Anton Paar SAXSpoint 700. Potenciál využitia je v energetike, skladovaní energie, batériách alebo v rámci vodíkových technológií. Projekt je financovaný z plánu obnovy s rozpočtom zhruba tri milióny eur.
Jozef Bednarčík z Ústavu fyzikálnych vied PF UPJŠ priblížil, že laboratórium MASS-PRAM významne posilní výskumnú infraštruktúru fakulty v oblasti fyziky progresívnych materiálov. „Vďaka kombinácii dvoch špičkových prístrojov budeme môcť skúmať materiály komplexne - od ich mikroštruktúry až po súvislosti s ich fyzikálnymi vlastnosťami. Takéto poznanie je kľúčové pre vývoj materiálov budúcnosti najmä pre energetické aplikácie, skladovanie energie a nové technologické riešenia,“ uviedol.
Zástupca riešiteľa projektu a bývalý rektor UPJŠ Pavol Sovák doplnil, že laboratórium a možnosti výskumu zakrátko rozšíri ešte ďalší prístroj. „Dodávateľ nám dodá tretí segment, ktorý tú skladačku pekne vyskladá tak, že budeme s rozlišovacou schopnosťou až na úrovni atómovej,“ povedal pre TASR. Exkluzivita pracoviska s vybavením na úrovni veľmi dobrého európskeho štandardu podľa neho ponúka príležitosti pre rôzne odbory, výskumníkov aj študentov. „Projekty, ktoré sa tu budú robiť, budú zamerané na oblasť materiálového výskumu. Dnes tu odzneli odporúčania, ako sa dá táto infraštruktúra využiť aj v proteínovom výskume. To znamená, je to aj pre celú komunitu našich biológov, medikov a tých, ktorých zaujíma štruktúra aj živej hmoty,“ povedal Sovák.
Ako informovala PF UPJŠ, laboratórium vzniklo v rámci projektu zameraného na výskum progresívnych materiálov pre moderné energetické technológie. Zahŕňa prístroje Anton Paar XRDynamic 500 a Anton Paar SAXSpoint 700. Potenciál využitia je v energetike, skladovaní energie, batériách alebo v rámci vodíkových technológií. Projekt je financovaný z plánu obnovy s rozpočtom zhruba tri milióny eur.
Jozef Bednarčík z Ústavu fyzikálnych vied PF UPJŠ priblížil, že laboratórium MASS-PRAM významne posilní výskumnú infraštruktúru fakulty v oblasti fyziky progresívnych materiálov. „Vďaka kombinácii dvoch špičkových prístrojov budeme môcť skúmať materiály komplexne - od ich mikroštruktúry až po súvislosti s ich fyzikálnymi vlastnosťami. Takéto poznanie je kľúčové pre vývoj materiálov budúcnosti najmä pre energetické aplikácie, skladovanie energie a nové technologické riešenia,“ uviedol.
Zástupca riešiteľa projektu a bývalý rektor UPJŠ Pavol Sovák doplnil, že laboratórium a možnosti výskumu zakrátko rozšíri ešte ďalší prístroj. „Dodávateľ nám dodá tretí segment, ktorý tú skladačku pekne vyskladá tak, že budeme s rozlišovacou schopnosťou až na úrovni atómovej,“ povedal pre TASR. Exkluzivita pracoviska s vybavením na úrovni veľmi dobrého európskeho štandardu podľa neho ponúka príležitosti pre rôzne odbory, výskumníkov aj študentov. „Projekty, ktoré sa tu budú robiť, budú zamerané na oblasť materiálového výskumu. Dnes tu odzneli odporúčania, ako sa dá táto infraštruktúra využiť aj v proteínovom výskume. To znamená, je to aj pre celú komunitu našich biológov, medikov a tých, ktorých zaujíma štruktúra aj živej hmoty,“ povedal Sovák.