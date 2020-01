G. Matečná udelila prvýkrát ocenenie nielen záchranárom

Nitra 25. januára (TASR) – Ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR v sobotu na medzinárodnej výstave psov na nitrianskom výstavisku Agrokomplex udelila prvýkrát v histórii Slovenska najvyššie rezortné vyznamenanie záchranárskym psom. Ministerka vyznamenaním ocenila prácu psovodov a ich psov pri záchrannej misii v Prešove po výbuchu v bytovom dome.



Podľa ministerky je výkon záchranárskych psov dôkazom opodstatnenosti organizovanej kynológie na Slovensku i prijatej legislatívy, v ktorej už zvieratá nie sú považované za veci, ale cítiace bytosti. „Keď sme uzákonili, že zviera nie je vec, akoby sme prejudikovali, že toto je situácia, ktorá pomáha ľuďom aj zvieratám samotným. Musím povedať, že udalosti v Prešove pri zrútenej bytovke sú veľmi smutné a všetkým nám je to ľúto. To, čo tam spravili záchranári so svojimi psíkmi, presahuje ľudské možnosti. Práve tam, kde človek už nemôže pomôcť, pomáhajú veľmi dobre vycvičené psy,“ uviedla ministerka.



Sedem záchranárov a ich psy získali okrem ceny ministra aj ocenenie od Slovenskej kynologickej jednoty. „Svojimi činmi psovodi Horskej záchrannej služby fantasticky reprezentovali kynológiu v praxi a šírili jej dobré meno. Výkony a výsledky týchto psov sú dôkazom opodstatnenosti šľachtiteľskej práce slovenských chovateľov,“ uviedol prezident Slovenskej kynologickej jednoty Jozef Jursa.



Ministerka pripomenula, že podobné udeľovanie ocenení určených aj zvieratám sa na Slovensku ešte nekonalo. „Umožnila to až zmena legislatívy, vďaka ktorej už psov berieme ako cítiace bytosti. Oni sú hrdinami, ktorí pomáhajú zachraňovať ľudské životy v takýchto kritických situáciách. Preto by som chcela poďakovať záchranárom, ale aj ich psom. Ja si myslím, že je patričné ich oceniť, pretože tam, kde už človek nemôže zasiahnuť, práve dobre vycvičený pes sa môže stať hrdinom a môže pomôcť pri záchrane života,“ dodala Matečná.