Bratislavský kraj dostal hodnotenie podľa nástroja LORDIMAS

Bratislava 17. júla (TASR) - Bratislavský samosprávny kraj (BSK) bol v hodnotení digitálnej vyspelosti európskych regiónov zaradený do kategórie, ktorá potvrdzuje štart pre napredovanie v téme SMART regiónu a digitálnej transformácie. Kraj dostal hodnotenie podľa nástroja LORDIMAS (Local and Regional Digital Maturity Assessment).



„Na Úrade BSK si uvedomujeme, že pred nami stojí ešte dlhá cesta. Napriek tomu vstupujeme do tejto výzvy s jasnou víziou SMART regiónu a SMART úradu a cieľom naplniť našu ambíciu v téme digitálnej transformácie regiónu,“ doplnil predseda BSK Juraj Droba.



LORDIMAS hodnotí digitálne prostredie samospráv podľa 41 ukazovateľov rozdelených do siedmich tematických oblastí - governance, koncepcia služieb, správa údajov, interoperabilita, poskytovanie služieb, technológie a vytváranie sietí.



V rámci hodnotenia je šesť kategórií, od absencie digitálnej transformácie až po jeho vysokú úroveň. BSK je v hodnotení v tretej kategórii Digitally Emerging, ktorá znamená zatiaľ nízku mieru digitálnej transformácie.