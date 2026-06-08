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Na výstave uvidia návštevníci aj vlajku športového klubu Makkabea
Výstava potrvá do 2. októbra.
Autor TASR
Bratislava 8. júna (TASR) - V odkrývaní zabudnutých príbehov bratislavskej židovskej komunity pokračuje výstava Znovuobjavené dedičstvo II. Židovské komunitné múzeum (ŽKM) v bratislavskej synagóge ňou v pätnástej výstavnej sezóne nadväzuje na projekt, ktorým pred desiatimi rokmi sprístupnilo verejnosti neznáme bratislavské judaiká.
„Popri stálej expozícii táto výstava prezentuje vzácne judaiká bratislavskej proveniencie zo zbierok a nových akvizícií nášho múzea, takisto zo zbierok partnerských inštitúcií tu v Bratislave a v Budapešti,“ povedal pre TASR riaditeľ ŽKM Maroš Borský. Spresnil, že ide napríklad o vzácne fotografie bratislavských Židov, osobností a lídrov komunity. Návštevníci si môžu pozrieť pamätné dokumenty, predmety dennej potreby z koncentračného tábora, či predmety, ktoré sa múzeu podarilo získať na aukciách alebo z antikvariátov v zahraničí, v Izraeli i USA.
Múzeum sa od svojho vzniku v roku 2012 postupne zapísalo do povedomia širšej verejnosti i členov židovskej komunity. Ich podporu vyjadrujú dary, ktoré v sebe nesú radostné spomienky na predvojnové spoločenské dianie, ako napríklad vlajka športového klubu Makkabea, ale aj spomienky na tragické dejiny 20. storočia zhmotnené v predmetoch dennej potreby používaných v koncentračných táboroch.
„Športový klub Makkabea, ktorého vlajku uvidia návštevníci výstavy, bol pýchou bratislavskej židovskej komunity. Založili ho v roku 1912 mladí židovskí športovci. Počas svojej 28-ročnej existencie klub rozvíjal športové disciplíny vrátane futbalu, tenisu, zápasenia, boxu, plávania, atletiky, šermu a stolného tenisu,“ približujú kurátori výstavy Maroš Borský a Jana Švantnerová.
Ďalej pripomínajú, že športovci Makkabee získali v Československu niekoľko majstrovských titulov a klub postavil v Petržalke moderný štadión s kapacitou 1000 divákov, ktorý disponoval futbalovým ihriskom, centrálnym tenisovým kurtom a ďalšími dvorcami, bežeckými dráhami a sektorom pre skok do diaľky. „Po pripadnutí Petržalky Nemecku v roku 1938 štadión získala Hitlerjugend. Slovenskými úradmi bol športový klub oficiálne rozpustený v roku 1940,“ dodávajú kurátori k vlajke, ktorá pochádza zo 7. februára 1935, keď sa v Bratislave konal priateľský slovensko-maďarský turnaj v boxe a zápasení.
Súčasťou výstavy je tiež kazeta s osobnými predmetmi Amálie Kornreichovej, preživšej dva koncentračné tábory. „Kazeta, ktorú jej spolu s hrebeňom a nožíkom k narodeninám vyrobili spoluväzenkyne, obsahuje tiež dva malé kovové prívesky, ktoré Amélii daroval po oslobodení koncentračného tábora americký vojenský lekár,“ poznamenávajú kurátori.
Výstava potrvá do 2. októbra.
„Popri stálej expozícii táto výstava prezentuje vzácne judaiká bratislavskej proveniencie zo zbierok a nových akvizícií nášho múzea, takisto zo zbierok partnerských inštitúcií tu v Bratislave a v Budapešti,“ povedal pre TASR riaditeľ ŽKM Maroš Borský. Spresnil, že ide napríklad o vzácne fotografie bratislavských Židov, osobností a lídrov komunity. Návštevníci si môžu pozrieť pamätné dokumenty, predmety dennej potreby z koncentračného tábora, či predmety, ktoré sa múzeu podarilo získať na aukciách alebo z antikvariátov v zahraničí, v Izraeli i USA.
Múzeum sa od svojho vzniku v roku 2012 postupne zapísalo do povedomia širšej verejnosti i členov židovskej komunity. Ich podporu vyjadrujú dary, ktoré v sebe nesú radostné spomienky na predvojnové spoločenské dianie, ako napríklad vlajka športového klubu Makkabea, ale aj spomienky na tragické dejiny 20. storočia zhmotnené v predmetoch dennej potreby používaných v koncentračných táboroch.
„Športový klub Makkabea, ktorého vlajku uvidia návštevníci výstavy, bol pýchou bratislavskej židovskej komunity. Založili ho v roku 1912 mladí židovskí športovci. Počas svojej 28-ročnej existencie klub rozvíjal športové disciplíny vrátane futbalu, tenisu, zápasenia, boxu, plávania, atletiky, šermu a stolného tenisu,“ približujú kurátori výstavy Maroš Borský a Jana Švantnerová.
Ďalej pripomínajú, že športovci Makkabee získali v Československu niekoľko majstrovských titulov a klub postavil v Petržalke moderný štadión s kapacitou 1000 divákov, ktorý disponoval futbalovým ihriskom, centrálnym tenisovým kurtom a ďalšími dvorcami, bežeckými dráhami a sektorom pre skok do diaľky. „Po pripadnutí Petržalky Nemecku v roku 1938 štadión získala Hitlerjugend. Slovenskými úradmi bol športový klub oficiálne rozpustený v roku 1940,“ dodávajú kurátori k vlajke, ktorá pochádza zo 7. februára 1935, keď sa v Bratislave konal priateľský slovensko-maďarský turnaj v boxe a zápasení.
Súčasťou výstavy je tiež kazeta s osobnými predmetmi Amálie Kornreichovej, preživšej dva koncentračné tábory. „Kazeta, ktorú jej spolu s hrebeňom a nožíkom k narodeninám vyrobili spoluväzenkyne, obsahuje tiež dva malé kovové prívesky, ktoré Amélii daroval po oslobodení koncentračného tábora americký vojenský lekár,“ poznamenávajú kurátori.
Výstava potrvá do 2. októbra.