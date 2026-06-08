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Na výstave uvidia návštevníci aj vlajku športového klubu Makkabea

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Ilustračná fotografia. Foto: TERAZ.sk

Výstava potrvá do 2. októbra.

Autor TASR
Bratislava 8. júna (TASR) - V odkrývaní zabudnutých príbehov bratislavskej židovskej komunity pokračuje výstava Znovuobjavené dedičstvo II. Židovské komunitné múzeum (ŽKM) v bratislavskej synagóge ňou v pätnástej výstavnej sezóne nadväzuje na projekt, ktorým pred desiatimi rokmi sprístupnilo verejnosti neznáme bratislavské judaiká.

„Popri stálej expozícii táto výstava prezentuje vzácne judaiká bratislavskej proveniencie zo zbierok a nových akvizícií nášho múzea, takisto zo zbierok partnerských inštitúcií tu v Bratislave a v Budapešti,“ povedal pre TASR riaditeľ ŽKM Maroš Borský. Spresnil, že ide napríklad o vzácne fotografie bratislavských Židov, osobností a lídrov komunity. Návštevníci si môžu pozrieť pamätné dokumenty, predmety dennej potreby z koncentračného tábora, či predmety, ktoré sa múzeu podarilo získať na aukciách alebo z antikvariátov v zahraničí, v Izraeli i USA.

Múzeum sa od svojho vzniku v roku 2012 postupne zapísalo do povedomia širšej verejnosti i členov židovskej komunity. Ich podporu vyjadrujú dary, ktoré v sebe nesú radostné spomienky na predvojnové spoločenské dianie, ako napríklad vlajka športového klubu Makkabea, ale aj spomienky na tragické dejiny 20. storočia zhmotnené v predmetoch dennej potreby používaných v koncentračných táboroch.

„Športový klub Makkabea, ktorého vlajku uvidia návštevníci výstavy, bol pýchou bratislavskej židovskej komunity. Založili ho v roku 1912 mladí židovskí športovci. Počas svojej 28-ročnej existencie klub rozvíjal športové disciplíny vrátane futbalu, tenisu, zápasenia, boxu, plávania, atletiky, šermu a stolného tenisu,“ približujú kurátori výstavy Maroš Borský a Jana Švantnerová.

Ďalej pripomínajú, že športovci Makkabee získali v Československu niekoľko majstrovských titulov a klub postavil v Petržalke moderný štadión s kapacitou 1000 divákov, ktorý disponoval futbalovým ihriskom, centrálnym tenisovým kurtom a ďalšími dvorcami, bežeckými dráhami a sektorom pre skok do diaľky. „Po pripadnutí Petržalky Nemecku v roku 1938 štadión získala Hitlerjugend. Slovenskými úradmi bol športový klub oficiálne rozpustený v roku 1940,“ dodávajú kurátori k vlajke, ktorá pochádza zo 7. februára 1935, keď sa v Bratislave konal priateľský slovensko-maďarský turnaj v boxe a zápasení.

Súčasťou výstavy je tiež kazeta s osobnými predmetmi Amálie Kornreichovej, preživšej dva koncentračné tábory. „Kazeta, ktorú jej spolu s hrebeňom a nožíkom k narodeninám vyrobili spoluväzenkyne, obsahuje tiež dva malé kovové prívesky, ktoré Amélii daroval po oslobodení koncentračného tábora americký vojenský lekár,“ poznamenávajú kurátori.

Výstava potrvá do 2. októbra.
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