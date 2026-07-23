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Gabriela Karabinošová kandiduje za primátorku Kežmarku ako nezávislá
O hlasy voličov sa bude uchádzať aj súčasný primátor Kežmarku Ján Ferenčák i IT špecialista Marek Hovaňák.
Autor TASR
Kežmarok 23. júla (TASR) - O post primátorky Kežmarku sa bude v nadchádzajúcich komunálnych voľbách uchádzať aj Gabriela Karabinošová. Svoju kandidatúru oficiálne potvrdila v príspevku na sociálnej sieti s tým, že o hlasy voličov zabojuje ako nezávislá uchádzačka.
„Ako poslankyňa som sa štyri roky snažila presadzovať podnety občanov. Nie vždy som však mala možnosť pretaviť ich do reálnych zmien. Preto som sa rozhodla ísť kandidovať ako nezávislá kandidátka na primátorku. Mnohí ma poznajú a vedia, že sa ľahko nevzdávam, veci riešim a na našom meste mi úprimne záleží. Neprichádzam bojovať, ale čestne pracovať pre mesto Kežmarok,“ uviedla Karabinošová.
Zároveň predstavila päť hlavných priorít, ktorými sú kvalitné a dostupné služby pre všetkých, čisté a upravené mesto s väčším podielom zelene, bezpečné a priateľské mesto, podpora rodín a komunít a hospodársky rozvoj.
O hlasy voličov sa bude uchádzať aj súčasný primátor Kežmarku Ján Ferenčák i IT špecialista Marek Hovaňák.
Spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a samosprávnych krajov sa budú konať 24. októbra.
„Ako poslankyňa som sa štyri roky snažila presadzovať podnety občanov. Nie vždy som však mala možnosť pretaviť ich do reálnych zmien. Preto som sa rozhodla ísť kandidovať ako nezávislá kandidátka na primátorku. Mnohí ma poznajú a vedia, že sa ľahko nevzdávam, veci riešim a na našom meste mi úprimne záleží. Neprichádzam bojovať, ale čestne pracovať pre mesto Kežmarok,“ uviedla Karabinošová.
Zároveň predstavila päť hlavných priorít, ktorými sú kvalitné a dostupné služby pre všetkých, čisté a upravené mesto s väčším podielom zelene, bezpečné a priateľské mesto, podpora rodín a komunít a hospodársky rozvoj.
O hlasy voličov sa bude uchádzať aj súčasný primátor Kežmarku Ján Ferenčák i IT špecialista Marek Hovaňák.
Spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a samosprávnych krajov sa budú konať 24. októbra.