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Gajary vyhlásili výzvu na rekonštrukciu športovísk v areáli ZŠ
Záujemcovia môžu predkladať ponuky do 9. júla, hlavným hodnotiacim prvkom v súťaži je cena.
Autor TASR
Bratislava/Gajary 18. júna (TASR) - Obec Gajary v okrese Malacky hľadá zhotoviteľa rekonštrukcie a vybudovania športovísk v areáli obecnej základnej školy. Výzvu na predkladanie ponúk zverejnili vo štvrtok vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO).
Samospráva v texte výzvy spresnila, že predmetom zákazky sú vnútorné priestory telocvične a dva prístupové objekty, workoutové ihrisko, tenisový kurt, multifunkčné ihrisko i atletické športoviská. Odhadovaná cena investície je 485.890 eur bez DPH, obec použije na financovanie eurofondy.
Záujemcovia môžu predkladať ponuky do 9. júla, hlavným hodnotiacim prvkom v súťaži je cena.
Samospráva v texte výzvy spresnila, že predmetom zákazky sú vnútorné priestory telocvične a dva prístupové objekty, workoutové ihrisko, tenisový kurt, multifunkčné ihrisko i atletické športoviská. Odhadovaná cena investície je 485.890 eur bez DPH, obec použije na financovanie eurofondy.
Záujemcovia môžu predkladať ponuky do 9. júla, hlavným hodnotiacim prvkom v súťaži je cena.