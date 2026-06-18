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Gajary vyhlásili výzvu na rekonštrukciu športovísk v areáli ZŠ

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Ilustračné foto. Foto: TASR - Dušan Hein

Záujemcovia môžu predkladať ponuky do 9. júla, hlavným hodnotiacim prvkom v súťaži je cena.

Autor TASR
Bratislava/Gajary 18. júna (TASR) - Obec Gajary v okrese Malacky hľadá zhotoviteľa rekonštrukcie a vybudovania športovísk v areáli obecnej základnej školy. Výzvu na predkladanie ponúk zverejnili vo štvrtok vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO).

Samospráva v texte výzvy spresnila, že predmetom zákazky sú vnútorné priestory telocvične a dva prístupové objekty, workoutové ihrisko, tenisový kurt, multifunkčné ihrisko i atletické športoviská. Odhadovaná cena investície je 485.890 eur bez DPH, obec použije na financovanie eurofondy.

Záujemcovia môžu predkladať ponuky do 9. júla, hlavným hodnotiacim prvkom v súťaži je cena.
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