Gajdoši sa zídu na festivale Zagajduj gajdoško
Autor TASR
Nitra 26. augusta (TASR) - Gajdoši zo Slovenska, Čiech, Poľska, Chorvátska i Írska sa v septembri zídu na medzinárodnom festivale Zagajduj gajdoško. Desiaty ročník podujatia sa bude konať 5. až 7. septembra vo Veľkom Záluží neďaleko Nitry, v Nitre a vo Veľkých Bieliciach v Partizánskom. Ako uviedli organizátori z Matice slovenskej, jubilejný ročník festivalu ponúkne pútavý program, v ktorom sa stretnú gajdoši a folklórne súbory.
Prvý deň podujatia sa bude konať vo Veľkom Záluží. „Workshop Gajdošský svet pod vedením gajdoša Mária Pavela otvorí priestor pre zážitkové hudobné vzdelávanie určené deťom základných škôl. Večerný program v kultúrnom dome predstaví Gajdošský koncert, na ktorom vystúpia domáce hudobné zoskupenia spolu so zahraničnými hosťami. Atmosféra prvého dňa vyvrcholí večer v podobe tradičnej Školy tanca s Folklórnym súborom Furmani,“ informovali organizátori.
Program druhého festivalového dňa sa bude konať v sobotu 6. septembra v Gotickej priekope Nitrianskeho hradu. Otvorí ho koncert Krajského osvetového strediska v Nitre s názvom Na našu nótu. Ponúkne výstup hudobno-speváckych dielní detských a mládežníckych folklórnych kolektívov. Druhý deň podujatia vyvrcholí v podvečerných hodinách koncertom s názvom Naprieč svetom.
Festival Zagajduj gajdoško sa od svojich začiatkov koná na počesť slovenského gajdoša Jozefa Antalíka. „Nedeľu 7. septembra preto organizátori venujú vo Veľkých Bieliciach pietnej spomienke na mieste posledného odpočinku tohto významného gajdoša,“ doplnili organizátori.
