< sekcia Regióny
Gajdošské fašiangy si pripomenú osobnosť Ľubomíra Tatarku
Program podujatia vo všetkých troch obciach vyvrcholí v nedeľu 15. februára gajdošskou slávnostnou svätou omšou za nositeľov tradícií.
Autor TASR
Malá Lehota 3. februára (TASR) - Približne 150 účinkujúcich zo šiestich krajín budú hostiť tradičné Gajdošské fašiangy, ktoré sa budú konať od 12. do 15. februára v obciach pod Pohronským Inovcom. V poradí 39. ročník medzinárodného stretnutia gajdošov a gajdošských hudieb si uctí aj pamiatku nedávno zosnulého prvého cechmajstra Cechu slovenských gajdošov Ľubomíra Tatarku.
„Tento rok bude okolo 150 účinkujúcich. Zastúpené budú krajiny ako Poľsko, Maďarsko, Česko, Grécko a Írsko. Chýbať nebudú ani domáci slovenskí gajdoši,“ poznamenal starosta Malej Lehoty Dušan Pacalaj s tým, že podujatie sa už tradične koná v troch obciach, a to v Malej Lehote, vo Veľkej Lehote a v Jedľových Kostoľanoch.
Počas festivalu si podľa jeho slov zaspomínajú aj na Tatarku, ktorý je jedným zo zakladateľov festivalu. Tatarka, prezývaný Čalamacha, bol podľa Cechu slovenských gajdošov výrobcom ľudových nástrojov a pastierskych predmetov, vynikajúcim interpretom hry na týchto nástrojoch a spevákom. Okrem toho zastával počas dvoch funkčných období funkciu prvého cechmajstra.
V programe Gajdošských fašiangov nebude podľa Pacalaja ani tento rok chýbať tradičná fašiangová pochôdzka po obci s fašiangovníkmi a gajdošmi, jarmok, fašiangové špeciality či hlavný program, ktorý tento rok nesie názov Gajdošove gajdy pekne gajdovali.
Atmosférou festivalu budú žiť aj obce Jedľové Kostoľany a Veľká Lehota, kde sa uskutočnia výchovné koncerty, výstava výtvarných prác detí a vystúpenie gajdošov pod názvom Gajduj nám, gajdoško. V Jedľových Kostoľanoch sa uskutoční aj zasadnutie cechovej rady Cechu slovenských gajdošov či prijímanie nových učňov, tovarišov a majstrov do cechu. Program podujatia vo všetkých troch obciach vyvrcholí v nedeľu 15. februára gajdošskou slávnostnou svätou omšou za nositeľov tradícií.
„Tento rok bude okolo 150 účinkujúcich. Zastúpené budú krajiny ako Poľsko, Maďarsko, Česko, Grécko a Írsko. Chýbať nebudú ani domáci slovenskí gajdoši,“ poznamenal starosta Malej Lehoty Dušan Pacalaj s tým, že podujatie sa už tradične koná v troch obciach, a to v Malej Lehote, vo Veľkej Lehote a v Jedľových Kostoľanoch.
Počas festivalu si podľa jeho slov zaspomínajú aj na Tatarku, ktorý je jedným zo zakladateľov festivalu. Tatarka, prezývaný Čalamacha, bol podľa Cechu slovenských gajdošov výrobcom ľudových nástrojov a pastierskych predmetov, vynikajúcim interpretom hry na týchto nástrojoch a spevákom. Okrem toho zastával počas dvoch funkčných období funkciu prvého cechmajstra.
V programe Gajdošských fašiangov nebude podľa Pacalaja ani tento rok chýbať tradičná fašiangová pochôdzka po obci s fašiangovníkmi a gajdošmi, jarmok, fašiangové špeciality či hlavný program, ktorý tento rok nesie názov Gajdošove gajdy pekne gajdovali.
Atmosférou festivalu budú žiť aj obce Jedľové Kostoľany a Veľká Lehota, kde sa uskutočnia výchovné koncerty, výstava výtvarných prác detí a vystúpenie gajdošov pod názvom Gajduj nám, gajdoško. V Jedľových Kostoľanoch sa uskutoční aj zasadnutie cechovej rady Cechu slovenských gajdošov či prijímanie nových učňov, tovarišov a majstrov do cechu. Program podujatia vo všetkých troch obciach vyvrcholí v nedeľu 15. februára gajdošskou slávnostnou svätou omšou za nositeľov tradícií.