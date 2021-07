Galajda:O zvýšenej hladine Štrbského plesa musí rozhodnúť Správa TANAP

Vysoké Tatry 17. júla (TASR) - Rozhodnutie, čo so zvýšenou hladinou Štrbského plesa, musí prijať Správa Tatranského národného parku (TANAP). Tvrdí to spoločnosť Tatry mountaint resorts (TMR). Ako TASR informoval Marián Galajda zo spomenutej spoločnosti, zvýšená hladina Štrbského plesa, zalievajúca krátky úsek turistického chodníka pri juhozápadnom brehu, vyvolala v posledných dňoch vlnu záujmu zainteresovaných.



"Kým pre návštevníkov ide skôr o nepohodlie pri malej obchádzke, samospráva a správcovia územia zvažujú, ako tento stav riešiť. Keďže pleso nemá v súčasnosti prirodzený odtok, riešením môže byť využitie čerpadiel používaných na zasnežovanie alebo prepadové potrubie do kanalizácie," povedal Galajda.



Návrhy, podľa ktorých by sa hladina plesa mohla stabilizovať odčerpaním vody prostredníctvom čerpadiel využívaných na zasnežovanie, predstavujú v tejto chvíli podľa TMR skôr možnosti technického riešenia ako systémového prístupu. "Musíme si v prvom rade uvedomiť, že Štrbské pleso nie je rybník, ktorý raz ročne alebo podľa potreby vypustíme a napustíme. Stále je to horské pleso, ktoré má svoju jedinečnú faunu, históriu, je chránené, a tak by sa k nemu malo aj pristupovať. Je v našich technických možnostiach pomôcť hladinu znížiť, ale v prvom rade musí Správa TANAP-u povedať, či je to nutné. Ja si myslím, že nie," vysvetlil predseda predstavenstva TMR Igor Rattaj.



To isté platí podľa riaditeľa horského strediska Vysoké Tatry Dušana Slavkovského aj o pôvodnom prepadovom potrubí, regulujúcom hladinu vody v plese, ktoré bolo akýmsi historicky postačujúcim riešením. "Prepad napojený do verejnej splaškovej kanalizácie existuje, je možné ho využiť, ale len so súhlasom odborníkov. Nemôže to byť trvalé riešenie, keďže zaplavovať kanalizáciu trvale veľkým množstvom vody je nielenže technicky neprípustné, ale vypúšťanie vôd do splaškovej kanalizácie je aj spoplatnené. Zrejme toto bol dôvod vedúci k odstaveniu uvedeného prepadového potrubia," povedal Slavkovský.



"Možnosť využiť čerpadlá v kritickej situácii tu je a sme pripravení v prípade potreby pomôcť. Bez rozhodnutia odborníkov však nikto žiadne čerpadlo nezapne," doplnil Slavkovský.



Kolísajúca výška hladiny Štrbského plesa nie je podľa neho ničím výnimočným. Deje sa tak v závislosti od viacerých faktorov vrátane množstva zrážok, množstva odparenej vody v horúcom počasí či pomeru prítoku a priesaku do podložia.



"Objekty v okolí, ktoré boli postavené pred 100 rokmi na moréne, a teda nad hladinou plesa, sú vďaka múdrosti staviteľov v bezpečí. Úsek chodníka, ktorý pri juhozápadnom miernom brehu aktuálne voda zaplavuje, sa dá bez problémov obísť. Nerozumieme teda úplne rozruchu, ktorý okolo zvýšenej hladiny vznikol," dodal Rattaj.