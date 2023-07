Galanta bude rekonštruovať vodovodnú sieť, na jeden deň odstavia mesto

Galanta 1. júla (TASR) - Mesto Galanta sa pripravuje na zásadnú rekonštrukcie vodovodnej siete. Západoslovenská vodárenská spoločnosť (ZVS), a. s., od 10. do 16. júla zrealizuje výmenu uzáverov a hydrantov. Dôvodom je zlý technický stav a časté zakalenie pitnej vody, čo spôsobovalo obyvateľom mesta trvalé problémy. Informovala o tom radnica.



Pitnú vodu pre všetkých odberateľov v Galante úplne odstavia iba na jeden deň, pondelok 10. júla, keď príde k samotnej výmene zariadení. Radnica, ako uviedol primátor Peter Kolek, dostatočne vopred informovala Galanťanov, aby sa pitnou vodou na daný čas predzásobili. V meste budú k dispozícii cisterny s pitnou vodou, ktorými bude ZVS operatívne reagovať na potrebu občanov. Podľa riaditeľa odštepného závodu ZVS Šaľa Zoltána Szabóa už v prvý deň v podvečer bude voda do systému znovu napustená, avšak nebude vhodná na konzumáciu. Spustené bude preplachovanie verejného vodovodu v celom meste a obci Matúškovo, čo bude mať za následok značné zakalenie vody. Z hygienických dôvodov budú v ten deň zatvorené všetky materské školy na území mesta a v mestskej časti Hody. V nasledujúcich dňoch budú odstavovať jednotlivé ulice podľa zverejneného rozpisu.



"Výmena hydrantov bude slúžiť na pravidelné prečistenie vodovodnej siete, do budúcnosti to zabezpečí, že voda sa v prípade budúcich odstávok nebude zakaľovať. Doposiaľ v prípade havárií vodovodnej siete tiekla niekoľko dní voda kalná. Je predpoklad, že aj po výmene hydrantov bude niekoľko dní tiecť zakalená voda," uvádza radnica. Preplachovať sieť budú do doby, kým nepotečie číra.



Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Galante vydal v tejto súvislosti odporučenie občanom, aby v rámci predchádzania vzniku a šírenia prenosných ochorení nevytvárali zásobu vody na dlhšie ako 24 hodín, používali na skladovanie nekontaminované nádoby a vodu na pitie nechali prejsť varom po dobu niekoľko minút. "Opatrenia sú navrhnuté ako preventívne, kvalita pitnej vody v cisternách bude priebežne prevádzkovateľom i RÚVZ kontrolovaná, no nie je možné vylúčiť jej následnú kontamináciu pri nedodržaní uvedených zásad," upozornilo mesto. Obyvatelia by si mali po skončení prác vyčistiť sitká vodovodných armatúr.