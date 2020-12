Galanta chce mať hlavné námestie zelenšie a s vodozádržnými prvkami

Galanta 7. decembra (TASR) - Mesto Galanta má záujem zveľadiť svoje hlavné Mierové námestie a časť jeho pevných plôch vymeniť za zeleň spolu s vodozádržnými prvkami. Na decembrové rokovanie zastupiteľstva radnica predkladá na schválenie predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok a spolufinancovanie projektu sumou 18.286 eur, čo predstavuje päť percent z celkových nákladov 365.709 eur.



Projekt podľa materiálu na rokovanie mestského zastupiteľstva predloží radnica Ministerstvu životného prostredia SR v rámci výzvy do konca roka. Počíta aj s odvedením dažďovej vody zo strechy mestského úradu na námestí do navrhovanej zbernej nádrže a jej následným využitím na zavlažovanie plôch zelene.



V rámci búracích prác má prísť k odstráneniu niektorých prvkov drobnej architektúry a preloženiu ich časti – ako lavičiek či odpadkových košov, na iné miesto v rámci námestia. Obyvatelia sa budú môcť po dokončení tešiť aj z nových záhonov trvaliek, z nových vzrastlých stromov a nového mobiliára. K znehodnoteniu terajšej zelene by nemalo prísť.