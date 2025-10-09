< sekcia Regióny
Galanta chce predísť schválením úveru možným dôsledkom dlhovej brzdy
Viceprimátor Peter Závodský zdôvodnil potrebu úverového rámca možným aktivovaním tzv. dlhovej brzdy vyplývajúcim zo zákona o rozpočtovej zodpovednosti.
Autor TASR
Galanta 9. októbra (TASR) - Mestské zastupiteľstvo (MsZ) v Galante schválilo na septembrovom zasadnutí vzatie investičného úveru vo výške 1,5 milióna eur s dobou splatnosti 15 rokov. Schválený úverový rámec má mestu umožniť spolufinancovanie „eurofondových“ projektov aj napriek možnej aktivácii tzv. dlhovej brzdy v nasledujúcich rokoch.
„Nechceme sa dostať do situácie, že vyjde výzva v roku XY, my sa budeme môcť zapojiť, ale budeme nútení povedať, že nemôžeme sa, lebo nemáme na spolufinancovanie projektu,“ zdôraznil na rokovaní primátor Galanty Peter Kolek.
Viceprimátor Peter Závodský zdôvodnil potrebu úverového rámca možným aktivovaním tzv. dlhovej brzdy vyplývajúcim zo zákona o rozpočtovej zodpovednosti. Ak parlament stihne schváliť budúcoročný štátny rozpočet včas, účinky dlhovej brzdy by samosprávy pocítili naplno v roku 2027.
Priblížil, že 200.000 eur má byť použitých v súvislosti s výkupom pozemkov na trase Vážskej magistrály, na havarijný stav budovy mestského kultúrneho strediska má ísť 205.000 eur a maximálne 100.000 eur na parkovisko pred domov dôchodcom Patria.
Reakciou na prípadnú aktiváciu ochranných mechanizmov má slúžiť zvyšok úverového rámca. Napríklad na spolufinancovanie rekonštrukcie neogotického kaštieľa, budovy mestského úradu a na prípadné ďalšie projekty. „Nejde o minutie peňazí, nejde o šafárenie s mestskými peniazmi. Ide o zodpovedný prístup k financovaniu budúcich rokov,“ zdôraznil Závodský.
„Nechceme sa dostať do situácie, že vyjde výzva v roku XY, my sa budeme môcť zapojiť, ale budeme nútení povedať, že nemôžeme sa, lebo nemáme na spolufinancovanie projektu,“ zdôraznil na rokovaní primátor Galanty Peter Kolek.
Viceprimátor Peter Závodský zdôvodnil potrebu úverového rámca možným aktivovaním tzv. dlhovej brzdy vyplývajúcim zo zákona o rozpočtovej zodpovednosti. Ak parlament stihne schváliť budúcoročný štátny rozpočet včas, účinky dlhovej brzdy by samosprávy pocítili naplno v roku 2027.
Priblížil, že 200.000 eur má byť použitých v súvislosti s výkupom pozemkov na trase Vážskej magistrály, na havarijný stav budovy mestského kultúrneho strediska má ísť 205.000 eur a maximálne 100.000 eur na parkovisko pred domov dôchodcom Patria.
Reakciou na prípadnú aktiváciu ochranných mechanizmov má slúžiť zvyšok úverového rámca. Napríklad na spolufinancovanie rekonštrukcie neogotického kaštieľa, budovy mestského úradu a na prípadné ďalšie projekty. „Nejde o minutie peňazí, nejde o šafárenie s mestskými peniazmi. Ide o zodpovedný prístup k financovaniu budúcich rokov,“ zdôraznil Závodský.