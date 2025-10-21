Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Galanta je o ďalší krok bližšie k rekonštrukcii autobusovej stanice

Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Elena Halačová

Mesto má spolufinancovať neoprávnené výdavky v objeme 79.000 eur.

Autor TASR
Galanta 21. októbra (TASR) - Mesto Galanta je o ďalší krok bližšie k rekonštrukcii tamojšej autobusovej stanice. Poslanci mestského zastupiteľstva na utorkovom neplánovanom zasadnutí schválili predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Programu Slovensko vo výške 5,6 milióna eur. Mesto má spolufinancovať neoprávnené výdavky v objeme 79.000 eur. Projekt počíta okrem rekonštrukcie autobusovej stanice aj s výstavbu dvojpodlažného parkovacieho domu s kapacitou 92 miest.

Už skôr schválila dotáciu na realizáciu rekonštrukcie autobusovej stanice Rada partnerstva Trnavského samosprávneho kraja (TTSK). „Podmienky výzvy vyžadujú, aby projektový zámer a spolufinancovanie projektu schválilo mestské zastupiteľstvo,“ vysvetľuje dôvodová správa materiálu, ktorý v utorok odobrili mestskí poslanci.

Predmetom projektu je rekonštrukcia a modernizácia autobusovej stanice vrátane priľahlých dopravných a verejných priestranstiev. Ide o reakciu na nevyhovujúci stav pôvodnej stanice a potrebu zlepšenia dostupnosti verejnej dopravy pre obyvateľov mesta i okolitých obcí. Cieľom je podľa samosprávy zvýšiť atraktivitu a kvalitu verejnej osobnej dopravy, podporiť ekologickú a udržateľnú mobilitu a zabezpečiť bezbariérový, komfortný a bezpečný prestupný uzol.

Aktivity projektu zahŕňajú výstavbu novej odbavovacej haly so zázemím pre cestujúcich a dopravcu, prestrešenie nástupíšť, výstavbu dvojpodlažného parkovacieho domu s kapacitou 92 miest, vrátane miest pre elektromobily a osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu,“ doplnilo mesto. Súčasťou je aj revitalizácia predstaničného priestoru, spevnených plôch, chodníkov a drobnej architektúry. V bezprostrednom okolí stanice má pribudnúť ďalších sedem parkovacích miest.
