Leto sa v galantskom múzeu nesie v znamení dedinského života

Galanta 6. júla (TASR) – Od pondelka je vo Vlastivednom múzeu v Galante sprístupnená výstava Textilné nápisové nástenky – výtvarné prejavy našich babičiek. Vznikla v spolupráci so Slovenským kultúrnym centrom v chorvátskom meste Našice. Predstavuje kuchynské nástenky používané Slovákmi v šestnástich lokalitách Chorvátska, na nich sú, ako informovala Izabela Danterová z múzea, žánrové zobrazenia spojené s nápismi v slovenčine, češtine, srbčine alebo chorvátčine.



Výstava zároveň prezentuje výber z fondu vyšívaných násteniek z etnologického fondu múzea, ktorý obsahuje viac ako 80 kusov z miest a obcí širšieho galantského regiónu. Na nich sú zase nápisy v maďarčine, slovenčine, češtine alebo nemčine. Textilné nástenky sa v domácnostiach v celej strednej Európe rozšírili s modernizáciou kuchynského zariadenia v období medzi dvoma svetovými vojnami a boli obľúbené až do 90. rokov 20. storočia. Výstava bude sprístupnená do 10. októbra.



Aktuálnou od 2. júla je aj výstava Bez práce nie sú koláče, približujúca život a prácu roľníka v galantskom regióne do polovice 20. storočia. Poukazuje na úzke prepojenie poľnohospodárskej výroby a ľudovej stravy vidieckeho obyvateľstva. "Náročná práca na poli prinášala vytúženú odmenu – úrodu, ktorú ľudia zužitkovali vo svojom jedálničku. I v tomto prípade teda platilo Bez práce nie sú koláče," dodala Danterová. Prostredníctvom predmetov z etnologických zbierok múzeum prezentuje rozsiahlu škálu pracovných nástrojov a pomôcok používaných pri práci na poli či v záhrade, a tiež nástrojov potrebných na spracovanie už vypestovaných zrelých plodín. "V súvislosti s výstavou sme umiestnili na našej webovej stránke aj texty ľudových pesničiek z regiónu spolu s notami," uviedla Danterová. Výstava bude sprístupnená do konca októbra.