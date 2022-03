Vlastivedné múzeum v Galante predstavuje rozsiahlu zbierku pohľadníc

Galanta 9. marca (TASR) - Vlastivedné múzeum (VM) v Galante zásluhou dotácie Fondu na podporu umenia získalo do svojich zbierok rozsiahlu kolekciu starých pohľadníc mesta a kočiarový chomútový postroj, ktorý patril rodu Esterházy. Akvizície od stredy prezentuje na výstave s názvom Zo starej Galanty. Informovala o tom Judit Pukkai z VM.



„V zbierke je až 341 pohľadníc, na jednotlivých záberoch sú zachytené najmä mestské dominanty v rôznych pohľadoch a farebných variáciách. Tvár mesta Galanty, jeho sídelná a stavebná štruktúra sa priebehom rokov značne menila, pred masovým používaním fotografií takéto pohľadnice ostávajú jedinou pamiatkou na jeho vtedajšiu podobu,“ uviedla Pukkai.



Najstaršie pohľadnice zo začiatku 20. storočia dávajú možnosť nazrieť do dôb minulých, keď sa po uliciach premávali konské povozy a autá boli výnimkami. „Vrátia návštevníka do čias, ktorý si pamätajú najstarší občania Galanty a znázorňujú pamätihodnosti už dnes nenávratne stratené, ale nie zabudnuté, akými boli baroková kaplnka alebo budova Obecného domu. Na druhej strane, ako napredoval pokrok, pribúdali aj nové stavebné dominanty- železničná stanica, banka, školy, slúžnovský úrad, budova okresného súdu,“ opísala Pukkai. Tieto budovy sa stali spolu s ostatnými staršími historickými pamiatkami najčastejším námetom na pohľadniciach. S rozvíjajúcou sa výstavbou pribúdali v meste aj nové priemyselné budovy, podniky a pamätníky, ktoré sa stali tiež súčasťou obrázkov na pohľadniciach v druhej polovici 20. storočia.



Najstaršie pohľadnice tlačili v galantskej tlačiarni Samuela Neufelda na začiatku 20. storočia, neskôr aj v tlačiarňach Kriváň Bratislava aj Luna Banská Bystrica.



Výstava akvizícií potrvá do konca apríla. VM počas jej trvania plánuje ďalšie aktivity spojené s históriou Galanty.