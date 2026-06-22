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Nemocnica v Galante pozýva na darovanie krvi
Termín darovania si môžu záujemcovia rezervovať prostredníctvom webovej stránky darujemkrv.sk.
Autor TASR
Galanta 22. júna (TASR) - Zásoby krvi všetkých krvných skupín v Nemocnici Penta Hospitals Galanta sa dostali na kritickú úroveň. Nemocnica preto vyzýva verejnosť, aby ešte pred začiatkom letných dovoleniek prišla darovať krv. TASR informovala PR špecialistka Penta Hospitals SK Bianka Krejčíová.
Ako uviedla, počas leta každoročne klesá počet darcov krvi. Jej potreba v zdravotníckych zariadeniach však podľa nemocnice zostáva vysoká aj počas prázdninového obdobia. „Každá darovaná jednotka krvi môže pomôcť pacientom po úrazoch, pri náročných operáciách, onkologickej liečbe, komplikovaných pôrodoch či pri ďalších život ohrozujúcich stavoch,“ ozrejmila.
Zdravotnícke zariadenie preto apeluje na zdravých ľudí, ktorí spĺňajú podmienky darovania krvi, aby tak urobili ešte pred odchodom na dovolenku. Pri plánovaní odberu je potrebné zohľadniť dátum posledného darovania krvi, aktuálny zdravotný stav aj prípadný návrat zo zahraničia. Po návšteve niektorých krajín môže byť darovanie krvi na určitý čas obmedzené.
Termín darovania si môžu záujemcovia rezervovať prostredníctvom webovej stránky darujemkrv.sk. Krv je možné v galantskej nemocnici darovať každý pracovný deň od 7.00 do 10.00 h.
Ako uviedla, počas leta každoročne klesá počet darcov krvi. Jej potreba v zdravotníckych zariadeniach však podľa nemocnice zostáva vysoká aj počas prázdninového obdobia. „Každá darovaná jednotka krvi môže pomôcť pacientom po úrazoch, pri náročných operáciách, onkologickej liečbe, komplikovaných pôrodoch či pri ďalších život ohrozujúcich stavoch,“ ozrejmila.
Zdravotnícke zariadenie preto apeluje na zdravých ľudí, ktorí spĺňajú podmienky darovania krvi, aby tak urobili ešte pred odchodom na dovolenku. Pri plánovaní odberu je potrebné zohľadniť dátum posledného darovania krvi, aktuálny zdravotný stav aj prípadný návrat zo zahraničia. Po návšteve niektorých krajín môže byť darovanie krvi na určitý čas obmedzené.
Termín darovania si môžu záujemcovia rezervovať prostredníctvom webovej stránky darujemkrv.sk. Krv je možné v galantskej nemocnici darovať každý pracovný deň od 7.00 do 10.00 h.