Nemocnica v Galante uzavrela takmer všetky vstupy do budovy

Galanta 21. marca (TASR) – Nemocnica Svet zdravia Galanta uzavrela všetky vstupy do svojej budovy okrem vchodu do hlavnej budovy monobloku, ktorý je kontrolovaný. Pri tomto vstupe personál nemocnice bezkontaktne meria telesnú teplotu všetkým, ktorí do budovy vchádzajú a vyhodnocuje ďalšie príznaky, ako sú kašeľ, cestovateľská anamnéza, kontakt s infikovanou osobou, informovala Jana Fedáková, komunikačná špecialistka siete nemocníc Svet zdravia.



V prípade podozrenia na ochorenie COVID-19 personál pacientom vysvetlí ďalší postup. Pri vstupe do nemocnice zdravotnícky personál upozorňuje pacientov na potrebu dezinfekcie rúk a do budovy smie verejnosť vstúpiť len s rúškom či šatkou, ktorá zakrýva nos a ústa.



Naďalej platí, že galantská nemocnica aktuálne poskytuje len neodkladnú zdravotnú starostlivosť. Pacienti, ktorí vyhľadajú z naliehavých dôvodov lekársku pomoc a zároveň majú dôvodné podozrenie na ochorenie COVID-19, nenavštevujú priamo pracovisko urgentného príjmu, ale jeho vysunutú časť, ktorou je ambulancia pneumológie a ftizeológie so samostatným vchodom oproti pracovisku protetiky. Pracovisko je vizuálne označené a pacientov naň z monobloku nasmerujú aj zdravotnícki pracovníci.