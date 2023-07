Nová knižnica v Galante prepojí dva parky

Galanta 19. júla (TASR) - V architektonicko-urbanistickej súťaži na novú podobu Galantskej knižnice, ktorú uzavreli v júni, zvíťazil návrh architekta Michala Kontšeka. Jeho koncept prepája dva parky a počíta so zeleným nádvorím, odborná porota ocenila myšlienku vsadenia knižnice do obvodových múrov pôvodného objektu meštianskej školy, ako aj efektívne využitie priestoru. Informovala o tom Zuzana Mlatecová z Galantskej knižnice.



Knižnicu postavia na mieste hospodárskeho dvora esterházyovského neogotického kaštieľa v priamom kontakte s mestským parkom a Parkom SNP. Investorom je Trnavský samosprávny kraj, súťaž vyhlásil v spolupráci s architektonickým štúdiom 2021. "Nová knižnica sa stane moderným kultúrnym a komunitným centrom pre ľudí z Galanty aj širšieho regiónu," uviedol predseda TTSK Jozef Viskupič. Víťazný návrh využíva múry hospodárskej budovy, ktorá bola neskôr prestavaná na školu. Na pozemku so zeleným nádvorím počíta s exteriérovými aktivitami, ako letná čitáreň, literárne večery či workshopy. Oba parky spojí nová pasáž.



Súťaž bola inovatívna svojím formátom. Súťažiaci nepredkladali vizualizácie, porota vychádzala len z výkresov a fyzického modelu a mohla sa tak lepšie sústrediť na koncepčné, hmotovo-priestorové a dispozično-prevádzkové riešenie. Štúdio 2021 tento model nastavilo po vzore zaužívanej praxe v Rakúsku. Po súťaži bude víťazný návrh dopracovaný do formy plnohodnotnej architektonickej štúdie, kde už víťaz zapracuje aj postrehy poroty, podrobnejšie požiadavky vyhlasovateľa, Krajského pamiatkového úradu Trnava a mesta Galanta.