Galanta obnoví renesančný kaštieľ Esterházyovcov

Galanta 15. marca (TASR) - Mesto Galanta získalo financie z Programu Interreg Slovensko - Maďarsko na rekonštrukciu renesančného kaštieľa Esterházyovcov. O podporu sa radnica uchádzala v spolupráci s maďarským mestom Tata, informovala radnica.



Na projekt Dedičstvo Esterházy - zachovanie histórie pre budúce generácie získali obe mestá spoločne príspevok vo výške 1.253.756 eur. Podiel mesta Galanta zo zdrojov EÚ predstavuje 604.093 eur, zo zdrojov štátneho rozpočtu získala samospráva 90.614 eur, potvrdil magistrát.



Renesančný kaštieľ v Galante postavil Ferenc Esterházy okolo roku 1600. V rámci projektu Interreg bude obnovená jeho vonkajšia fasáda, vybudujú sa nové rozvody zdravotechniky, vymenia sa rozvody pre svietidlá. Zároveň bude obnovená sobášna sieň a vznikne náučný chodník o histórii Esterházyovcov.



V Tate sa v rámci spoločného projektu plánuje obnova pamiatok v anglickom parku, vytvorenom v roku 1783. Rekonštrukciou by mali prejsť umelé zrúcaniny, mešita, vstup do Népparku, dva kamenné gryfy, socha sv. Jána Nepomuckého a most.