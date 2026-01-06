< sekcia Regióny
Galanta oznámila začiatok obstarávania nového územného plánu mesta
Autor TASR
Galanta 6. januára (TASR) - Mesto Galanta oznámilo začiatok obstarávania nového územného plánu mesta. Dotknuté orgány a verejnosť môžu pripomienkovať navrhované zadanie na vypracovanie nového strategického dokumentu do 2. februára. Samospráva o tom informovala na svojom webe.
„V súčasnosti platná územnoplánovacia dokumentácia by bola platná do 1. apríla 2032, avšak chýba jej ucelená dlhodobá stratégia rozvoja mesta a na úrovni riadenia rozvoja územia chýbajú kvalitné regulačné nástroje. Z uvedeného dôvodu sa odporúča obstarať novú územnoplánovaciu dokumentáciu mesta,“ uvádza sa v návrhu zadania.
Mesto Galanta vyzýva dotknuté orgány, samosprávny kraj, obce, právnické osoby a dotknutú verejnosť na predkladanie písomných podnetov, návrhov a pripomienok v lehote 30 dní od doručenia oznámenia o začatí obstarávania územnoplánovacej dokumentácie.
Návrh zadania obsahuje vymedzenie riešeného územia, identifikáciu hlavných problémov, hlavné ciele a strategické zámery rozvoja riešeného územia. Takisto požiadavky na riešené územie a požiadavky na formu a rozsah spracovania územnoplánovacej dokumentácie.