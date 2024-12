Galanta podpísala zmluvu s Armádou spásy, cieľom je pomoc bezdomovcom

Galanta 19. decembra (TASR) - Mesto Galanta podpísalo memorandum s Armádou spásy na Slovensku. Uzatvorili zmluvu o poskytovaní príspevku na prevádzku nocľahárne pre osoby v nepriaznivej sociálnej situácii. Cieľom je zabezpečiť pomoc pre obyvateľov bez domova. Radnica o tom informovala na sociálnej sieti.



Mesto tak pomôže s ich ubytovaním, poskytovaním prístrešia na účel prenocovania, so sociálnym poradenstvom, s nevyhnutným ošatením, obuvou či so základnými potravinami aj počas vianočných sviatkov. "Kapacita ubytovania je v počte desať klientov, vo výnimočných prípadoch 15," priblížila samospráva.



V Galante sa nachádza približne 30 občanov bez domova. "Ide o občanov, ktorí majú trvalý pobyt v meste Galanta, ale aj občanov bez trvalého pobytu," dodala radnica s tým, že na ich území síce pôsobia inštitúcie a organizácie pomáhajúce občanom bez domova, no nezabezpečujú pre nich ubytovanie.