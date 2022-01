V galantskej nemocnici sa v minulom roku narodilo 790 detí

Galanta 12. januára (TASR) – Spolu 380 dievčatiek a 410 chlapcov priviedli v roku 2021 na svet v pôrodnici Nemocnice Svet zdravia Galanta. Z celkových 783 pôrodov bolo sedem dvojčiat, informovala o tom PR siete nemocníc Jana Fedáková.



"Prvé dieťatko tohto roku prišlo v galantskej pôrodnici na svet 1. januára o 18.15 h a bolo ním dievčatko Laura. Po narodení vážila 3440 gramov a merala 46 centimetrov," uviedla Fedáková. Medzi najčastejšie dievčenské mená, aké rodičia dávali svojim novorodencom, vlani patrili Sofia, Viktória a Hana. U chlapcov zase dominovali mená Adam, Jakub a Tomáš.



Galantská pôrodnica poskytuje mamičkám možnosť vytvoriť si individuálny pôrodný plán. Vlani tak spoločne s personálom urobilo 89 mamičiek. Pôrodnica realizuje metódy bonding a skin to skin a na oddelení je rooming in systém. Mamičky si môžu z nemocnice domov požičať aj monitor dychu pre bábätko.



V roku 2020 sa v galantskej nemocnici uskutočnilo 1131 pôrodov, minuloročný pokles pôrodnosti súvisí s preradením galantskej nemocnice do tzv. červeného režimu. Vlani 97 dní slúžila ako nadregionálna nemocnica iba pre pacientov s ochorením COVID-19.