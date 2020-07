Vlastivedné múzeum v Galante chystá výstavu Textilné nápisové nástenky

Galanta 22. júla (TASR) – Vlastivedné múzeum v Galante sprístupní národopisnú výstavu textilných násteniek, ktorá sa tematicky viaže k tradičnému ľudovému, ale aj mestskému interiéru v 20. storočí. TASR o tom informovala Andrea Cupal Baricová z Vlastivedného múzea.



Výstava obsahuje kolekciu vyšívaných a tlačených násteniek, ktoré sú predstavené v rámci putovnej výstavy pod názvom Textilné nápisové nástenky – výtvarné prejavy našich babičiek, uskutočnenej Slovenským kultúrnym centrom v chorvátskom meste Našice, a taktiež v samostatnej časti usporiadanej z násteniek z galantského regiónu.



Textilné nástenky sa do kultúrneho priestoru strednej Európy dostali zo severozápadu Európy, najmä z Holandska a Nemecka. V chorvátskom priestore a medzi Slovákmi v Chorvátsku sa ako výtvarno-jazykové prejavy domácich žien vyskytovali od konca 19. storočia, prevažne v mestskom prostredí.



V etnologickej zbierke Vlastivedného múzea sa nachádza 65 vyšívaných a desať farebne tlačených textilných násteniek, ktoré sa do múzejnej zbierky dostali z 15 lokalít galantského regiónu. "Jedna tretina násteniek bola vyhotovená v období medzi dvoma svetovými vojnami. Nástenky v podobnom počte pochádzajú z 50. rokov, respektíve zo 60. a 70. rokov 20. storočia," uviedla Baricová.



Materiál násteniek tvorí biele továrenské bavlnené plátno, ktoré najčastejšie vyšívali dievčatá v školskom veku a mladé ženy. Motívy prinášajú zobrazenia často v spojení s nápismi vyjadrujúcimi schémy malomestských predstáv o živote.



Výstava bude v priestoroch múzea sprístupnená od 6. augusta do 10. októbra.