Galanta vyhlásila nové verejné obstarávanie na obnovu amfiteátra
Galanta 1. marca (TASR) - Mesto Galanta vyhlásilo nové verejné obstarávanie na prvú etapu obnovy amfiteátra. K tomuto kroku pristúpilo po ukončení zmluvného vzťahu s pôvodným dodávateľom. TASR to potvrdila Dominika Orbánová z Mestského úradu v Galante.
Cieľom mesta je zabezpečiť pokračovanie a riadne dokončenie modernizácie amfiteátra v súlade s platnou legislatívou a so zmluvnými podmienkami. „Vzhľadom na to, že verejné obstarávanie je v súčasnosti v procese, nie je možné poskytovať podrobnejšie informácie,“ podotkla.
Lehota na predkladanie ponúk je stanovená do 5. marca. Predpokladaná hodnota zákazky je takmer 1,1 milióna eur. Financovaná má byť prioritne z nenávratného finančného príspevku. Predmet zákazky, ktorý nie je financovaný zo štrukturálnych fondov, predstavuje predpokladanú výšku takmer 290.000 eur.
„Amfiteáter prejde komplexnou modernizáciou, ktorá zahŕňa obnovu javiska a premietacej miestnosti, nové a komfortné sociálne zázemie, modernizáciu hľadiska s vyššou kapacitou, bezbariérové riešenia pre osoby so zdravotným znevýhodnením,“ priblížila už skôr samospráva.
Rekonštrukcia sa týka objektov postavených v 70. rokoch minulého storočia. V roku 1987 pribudlo sociálne zariadenie a okolo roku 2000 bočné hľadisko. Stavebné práce sú rozdelené na dve etapy. Druhá etapa nie je predmetom tohto verejného obstarávania.
