Galanta vyhlásila súťaž na zhotoviteľa obnovy renesančného kaštieľa

Galanta 13. novembra (TASR) - Mesto Galanta vyhlásilo verejné obstarávanie na zhotoviteľa rekonštrukcie tamojšieho renesančného kaštieľa, ktorý v minulosti patril uhorskému šľachtickému rodu Esterházyovcov. Vyplýva to z informácií zverejnených vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO).



"Z hľadiska stavebno-technických úprav nedôjde k podstatným zmenám dispozičného riešenia stavby," uvádza sa v predmete zákazky. Zachovaná bude pôvodná dispozícia miestností trojpodlažného objektu s obdĺžnikovým pôdorysom.



V rámci rekonštrukcie tejto národnej kultúrnej pamiatky sa obnoví fasáda kaštieľa, odstráni sa vlhkosť muriva v suteréne, vybudujú sa nové rozvody zdravotechniky, vymenia sa rozvody pre svietidlá a obnoví sa aj sobášna sieň. Projekt počíta i s vytvorením náučného chodníka o histórii Esterházyovcov.



Celková predpokladaná hodnota zákazky je viac ako 377.000 eur bez DPH. Financovaná bude z prostriedkov programu Interreg Maďarsko-Slovensko a z vlastných zdrojov mesta. Záujemcovia o realizáciu rekonštrukcie môžu svoje ponuky predkladať do 28. novembra do 9.00 h. Kritériom je po splnení súťažných podmienok najnižšia cena.