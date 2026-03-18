< sekcia Regióny
Galanta vyhlásila súťaž na zhotoviteľa opravy autobusovej stanice
Autor TASR
Galanta 18. marca (TASR) - Mesto Galanta vyhlásilo verejné obstarávanie na zhotoviteľa rekonštrukcie tamojšej autobusovej stanice. Plánovaná je aj výstavba parkovacieho domu. Predpokladaná hodnota zákazky je takmer 4,7 milióna eur. Financovaná má byť prevažne z eurofondov. Vyplýva to z oznámenia zverejneného vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO).
„Naším cieľom je počas najbližších týždňov nájsť spoľahlivého zhotoviteľa, ktorý projekt zrealizuje a vybuduje autobusovú stanicu, akú si Galanta zaslúži,“ zdôraznil primátor mesta Peter Kolek. Mestské zastupiteľstvo v Galante vlani schválilo predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Programu Slovensko vo výške 5,6 milióna eur. Záujemcovia o realizáciu stavebných prác môžu posielať svoje návrhy do 10. apríla.
Predmetom projektu je rekonštrukcia a modernizácia autobusovej stanice vrátane priľahlých dopravných a verejných priestranstiev. Ide o reakciu na nevyhovujúci stav pôvodnej stanice a potrebu zlepšenia dostupnosti verejnej dopravy pre obyvateľov mesta i okolitých obcí. Parkovací dom má mať kapacitu takmer 100 miest.
