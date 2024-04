Galanta využila poplatok za rozvoj na viaceré projekty

Galanta 27. apríla (TASR) - Mesto Galanta vybralo vlani na miestnom poplatku za rozvoj spolu 199.261 eur. Takmer celú sumu použilo na spolufinancovanie rekonštrukcie a na práce spojené s prístavbou materskej školy (MŠ) na ulici Clementisove sady. Uvádza to na svojom webe.



Projekty si vyžiadali náklad 189.785 eur. Výška výnosu z poplatku v roku 2023 bola pritom vyššia ako v predchádzajúcom období. V roku 2020 išlo o výnos v objeme 14.915 eur a radnica nevyčerpala z neho žiadnu sumu, ale zapojila ho do rozpočtu 2021. Rok 2021 priniesol o niečo vyšší výnos, 25.358 eur. Za 16.872 eur opravilo mesto fasádu na dennom centre Javorinka, zostatok išiel do rozpočtu.



Výnos miestneho poplatku za rozvoj za rok 2022 bol vo výške 97.722 eur, vyčerpané boli spolu so zostatkami z predchádzajúcich rokov na dva projekty - búranie objektu bývalej kotolne v MŠ v miestnej časti Hody vo výške 13.555 eur a na rekonštrukciu Termál centra Galandia vo výške 107.568 eur.



Na aktuálny rok vyrubilo mesto poplatok za rozvoj vo výške 30 eur za meter štvorcový pre fyzické i právnické osoby v prípade stavieb na bývanie, na poľnohospodársku produkciu, priemyselné stavby a ostatné stavby na podnikanie.