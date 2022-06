Galantská nemocnica ocenila tých, ktorí darovali krv viac ako stokrát

Galanta 14. júna (TASR) - Pri príležitosti Svetového dňa darcov krvi (14. 6.) ocenili v galantskej nemocnici šiestich dlhoročných darcov, ktorí majú za sebou viac ako 100 odberov. TASR o tom informovala PR špecialistka siete nemocníc Svet zdravia Bianka Krejčíová.Najviac odberov spomedzi ocenenými má Michal Jelinek, ktorý krv daroval 147-krát, ďalšími sú Alojz Madarász (100), Vladimír Muller (100), Ján Komjáthy (113), Peter Packa (101) a Martin Bizoň (105). K nim patrí aj bývalý profesionálny vojak, 62-ročný Ján Himpán (116 odberov), ktorý chodí krv darovať od roku 1993 a v tom istom roku začal na svojom seredskom útvare organizovať spolu s vojakmi hromadné darovania krvi. Mnohí z nich chodia krv rovnako ako on darovať do dnešného dňa. Sám daruje krv každé tri mesiace a za posledných 30 rokov nevynechal ani jeden možný odber.povedal ocenený darca.uviedla primárka hematologicko-transfúziologického oddelenia Erika Slobodová.Muži môžu darovať krv s odstupom troch mesiacov po odbere maximálne štyrikrát do roka, ženy s odstupom štyroch mesiacov po odbere maximálne trikrát do roka.