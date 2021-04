Galantská nemocnica prestala byť po 97 dňoch červenou

Galanta 14. apríla (TASR) - Nemocnica Svet zdravia Galanta prestala byť od stredy na základe príkazu Ministerstva zdravotníctva SR tzv. červenou nemocnicou. Po vyše troch mesiacoch môže opäť poskytovať neodkladnú zdravotnú starostlivosť všetkým akútnym pacientom, nielen s ochorením COVID-19. Informoval o tom hovorca siete ProCare a Svet zdravia Tomáš Kráľ.



Počas 97 dní hospitalizovala 1168 pacientov s vážnym priebehom vírusového ochorenia, z nich 683 bolo prepustených do domácej liečby, 377 ochoreniu podľahlo. Do červeného režimu prešla na začiatku vrcholnej pandemickej fázy 7. januára. Celý čas slúžila ako nadregionálna nemocnica výlučne pre pacientov s ochorením COVID-19. Teraz počty hospitalizovaných pacientov s ochorením COVID-19 klesli o 70 percent. V utorok (13. 4.) to bolo 45 pacientov.



"Naši zdravotníci zohrali kľúčovú úlohu pri zvládnutí extrémne zlej pandemickej situácie v regióne západného Slovenska. Verím, že rovnako dobre sa popasujú s postupným návratom do zmiešaného režimu všeobecnej regionálnej nemocnice," zdôraznil generálny riaditeľ siete Radoslav Čuha.



Prvých 25 lôžok bolo opäť vyčlenených pre internistické, neurologické a geriatrické oddelenia. Nemocnica si naďalej ponecháva 88 lôžok pre pacientov s koronavírusom, z toho osem s umelou pľúcnou ventiláciou. Keďže má stále plne vyťažené intenzivistické lôžka s umelou pľúcnou ventiláciou, chirurgicko-traumatologický operačný program bude môcť byť spustený až po odľahčení COVID kapacity oddelenia anestéziológie a intenzívnej medicíny (OAIM).



V nemocnici zostávajú naďalej v činnosti odberové miesta pre PCR aj antigénové testovanie, rovnako funguje triáž na vstupe do hlavnej budovy a vakcinačné stredisko.