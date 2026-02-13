Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Galaprogram EHMK v Trenčíne bude odkazom, že budúcnosť patrí spájaniu

Na snímke vlajočky a v pozadí Trenčiansky hrad počas prípravných prác na otvárací víkend Európskeho hlavného mesta kultúry 2026 v Trenčíne. Foto: TASR - Martin Medňanský

Ústrednou udalosťou otváracieho víkendu bude v sobotu (14. 2.) galaprogram pre verejnosť nazvaný Manifest na Mierovom námestí.

Autor TASR
Trenčín 13. februára (TASR) - Takmer tisícka účinkujúcich bude v rámci viac ako stovky podujatí participovať na trojdňovom (13. - 15. 2.) otváracom ceremoniáli Európskeho hlavného mesta kultúry (EHMK) Trenčín 20226. Počas úvodnej tlačovej konferencie k EHMK 2026 to povedal dramaturg otváracieho víkendu Lumír Mati.

„Predstavia sa profesionálni i neprofesionálni umelci z 13 krajín, ale aj talenty z regiónu - folklórne súbory, detské súbory, deti zo základných umeleckých škôl,“ zdôraznil Mati.

Ústrednou udalosťou otváracieho víkendu bude v sobotu (14. 2.) galaprogram pre verejnosť nazvaný Manifest na Mierovom námestí. Odštartuje od 18.00 h. Podľa Matiho ide o silné myšlienkové posolstvo, bude poďakovaním mestu, jeho ľuďom a talentom, ktoré budú prezentovať v zaujímavých spojeniach.

„Predstavíme svetu talent, ktorý tú máme. Pre návštevníkov, ktorí budú na námestí, mám pripravenú veľkú a nezabudnuteľnú šou s hlbokou myšlienkou. Ohlasujeme ňou svetu, že toto mesto je pripravené byť otvoreným mestom. Že je hrdé na svoje tradície, ale zároveň verí, že budúcnosť patrí spolupráci a spájaniu,“ zdôraznil dramaturg.

Ako dodal, súčasťou galaprogramu bude veľká svetelná a v prípade priaznivého počasia aj dronová šou. „Pôjde o 1,5-hodinový program, aký na Slovensku ešte nebol,“ uzavrel Mati.
