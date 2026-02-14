< sekcia Regióny
Galaprogramom Manifest Trenčín 2026 vrcholí otvárací ceremoniál EHMK
Autor TASR
Trenčín 14. februára (TASR) - Večerným galaprogramom na Mierovom námestí nazvanom Manifest Trenčín 2026 vrcholí druhý deň otváracieho ceremoniálu Európskeho hlavného mesta kultúry (EHMK) Trenčín 2026. Multimediálna šou prepája obraz, hudbu, tanec a príbeh mesta aj regiónu a vzdáva hold jeho identite, kultúrnemu dedičstvu aj osobnostiam, ktoré sa podieľajú na jeho formovaní. Informoval o tom dramaturg otváracieho ceremoniálu Lumír Mati.
„Manifest je umeleckou poctou Trenčínu - jeho historickej aj súčasnej kultúrnej identite, hodnotám slobody, demokracie a ľudskosti, a predovšetkým ľuďom, ktorí tvoria jeho jedinečný príbeh. V samotnom srdci mesta vzniklo pre potreby galaprogramu unikátne pódium v tvare kamenného srdca Trenčína, ktoré sprítomňuje genius loci mesta s jeho ikonickým hradným bralom,“ priblížil dramaturg.
Manifest je podľa neho zároveň vyjadrením toho, čím Trenčín je a čím sa chce stať - otvoreným a sebavedomým mestom, ktoré dokáže prepájať tradíciu so súčasnosťou, miestne s medzinárodným a prítomné s budúcim ako skutočné Európske hlavné mesto kultúry.
Večerný galaprogram prináša výnimočné umelecké spojenia hudobných hviezd s jedinečným talentom mesta a regiónu, ktoré projekt Trenčín 2026 predstavuje nielen domácemu publiku, ale aj medzinárodným divákom.
Na pódiu sa predstavili a predstavia Jana Kirschner a Štefan Štec s Vojenskou hudbou Banská Bystrica, legendárna trenčianska skupina Bez ladu a skladu v spojení s dychovou hudbou Lucerka, Emma Drobná s Martinom Majlom Štefánikom v umeleckej performance v choreografii Kataríny Čillikovej, inšpirovanej Trenčínom ako mestom módy.
