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Galaprogramom vyvrcholia Folklórne slávnosti pod Poľanou v Detve
Na javisku počas krajanských nedieľ tradične predvádzajú účinkujúci bohatstvo a rozmanitosť slovenskej kultúry, ktorú uchovávajú a rozvíjajú komunity v zahraničí.
Autor TASR
Zvolen 12. júla (TASR) - Záverečným galaprogramom na hlavnom javisku prírodného amfiteátra vyvrcholí v nedeľu 59. ročník Folklórnych slávností pod Poľanou (FSP) v Detve. TASR o tom informoval člen programovej rady FSP Jaroslav Černák s tým, že posledný deň festivalu si ponechá svoj klasický zachovaný formát.
Patriť bude programu Rodina, ktorý sa od 13.30 h stane súčasťou 51. Krajanskej nedele. Predstaví osobnosti a rodiny, ktoré významne ovplyvnili rozvoj slovenského folklóru vo svete a zároveň sa vracajú ku svojim koreňom. Na javisko sa postavia folklórne súbory Slovákov, ktorí žijú v zahraničí. Hostia prídu zo Srbska, z Chorvátska, Francúzska, Poľska, Maďarska, Českej republiky i z Rumunska. „Je to prirodzený priestor, v ktorom sa odovzdáva materinský jazyk, piesne, zvyky aj vzťah ku koreňom,“ objasnila Jarmila Brezinová z Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí.
Na javisku počas krajanských nedieľ tradične predvádzajú účinkujúci bohatstvo a rozmanitosť slovenskej kultúry, ktorú uchovávajú a rozvíjajú komunity v zahraničí. Krajanská nedeľa má na Folklórnych slávnostiach pod Poľanou v Detve hlbokú tradíciu.
Festival ukončí záverečný galaprogram s názvom Na kus reči. „Zameriava sa na funkciu krčmy v slovenskom prostredí, keď na prelome 19. a 20. storočia plnila významnú kultúrnu, spoločenskú a aj politickú funkciu,“ konštatoval Černák. Predstavia sa domáce folklórne súbory Detva a Podpoľanec, hostia z Nitry, z Košíc i z Považskej Bystrice.
V historickej časti Detvy sú v súčasnosti k dispozícii viaceré výstavy, ktoré môžu ľudia navštíviť aj po skončení FSP. Podpolianske múzeum predstavuje tvorbu sochára Jána Hlinicu. Prináša realistický pohľad na tradičný svet hudobníkov, nevesty i betlehemcov pretavený do hliny. Prostredníctvom výstavy vo Vagačovom dome návštevníci spoznajú, čo musela obsahovať výbava nevesty od prvej štvrtiny až do 60. rokov 20. storočia. Vystavené sú periny, vankúše, posteľná bielizeň, uteráky, koberce, vreckovky i šatky.
Patriť bude programu Rodina, ktorý sa od 13.30 h stane súčasťou 51. Krajanskej nedele. Predstaví osobnosti a rodiny, ktoré významne ovplyvnili rozvoj slovenského folklóru vo svete a zároveň sa vracajú ku svojim koreňom. Na javisko sa postavia folklórne súbory Slovákov, ktorí žijú v zahraničí. Hostia prídu zo Srbska, z Chorvátska, Francúzska, Poľska, Maďarska, Českej republiky i z Rumunska. „Je to prirodzený priestor, v ktorom sa odovzdáva materinský jazyk, piesne, zvyky aj vzťah ku koreňom,“ objasnila Jarmila Brezinová z Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí.
Na javisku počas krajanských nedieľ tradične predvádzajú účinkujúci bohatstvo a rozmanitosť slovenskej kultúry, ktorú uchovávajú a rozvíjajú komunity v zahraničí. Krajanská nedeľa má na Folklórnych slávnostiach pod Poľanou v Detve hlbokú tradíciu.
Festival ukončí záverečný galaprogram s názvom Na kus reči. „Zameriava sa na funkciu krčmy v slovenskom prostredí, keď na prelome 19. a 20. storočia plnila významnú kultúrnu, spoločenskú a aj politickú funkciu,“ konštatoval Černák. Predstavia sa domáce folklórne súbory Detva a Podpoľanec, hostia z Nitry, z Košíc i z Považskej Bystrice.
V historickej časti Detvy sú v súčasnosti k dispozícii viaceré výstavy, ktoré môžu ľudia navštíviť aj po skončení FSP. Podpolianske múzeum predstavuje tvorbu sochára Jána Hlinicu. Prináša realistický pohľad na tradičný svet hudobníkov, nevesty i betlehemcov pretavený do hliny. Prostredníctvom výstavy vo Vagačovom dome návštevníci spoznajú, čo musela obsahovať výbava nevesty od prvej štvrtiny až do 60. rokov 20. storočia. Vystavené sú periny, vankúše, posteľná bielizeň, uteráky, koberce, vreckovky i šatky.