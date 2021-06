Galavečer otvorí 66. ročník hudobného festivalu Music festival Piešťan

Piešťany 4. júna (TASR) - Galavečer otvorí tradičnými fanfárami skupiny hráčov lesných rohov 66. ročník hudobného festivalu Music festival Piešťany. Informovalo o tom mesto na webovej stránke.



Program festivalu sa začne v piatok o 19.00 h a bude trvať do 5. júla. Music festival Piešťany je historicky druhý najstarší hudobný festival na Slovensku a svoju históriu začal písať v roku 1956, odkedy nebol nikdy prerušený.



Hlavnými dramaturgickými mottami aktuálneho ročníka sú jubileá významných umeleckých osobností a veľká nádej na návrat hudobnej kultúry k živému obecenstvu. Súčasťou podujatia budú aj tematické výtvarné, sochárske a fotografické výstavy.



"Urobíme všetko pre to, aby sme pandémiu dostali pod takú kontrolu, že aj napriek výnimočným okolnostiam budú môcť jednotlivé predstavenia byť zrealizované live a za účasti publika v sále. Ak sa to podarí, bude to výnimočný sviatok kultúry," uviedol predseda festivalového výboru a dramaturg Marián Turner.



Návštevníci si budú môcť mimo ďalších interpretov vypočuť Slovenský komorný orchester s umeleckým vedúcim Ewaldom Danelom a Slovenský filharmonický zbor. K festivalovým sólistom budú patriť česká harfistka Jana Boušková, operný sólista Pavol Remenár, gitaristka Miriam Rodriguez Brüllová, kontrabasista Filip Jaro so súborom Mucha Quartet či najdlhšie na Slovensku pôsobiaci komorný súbor Moyzesovo kvarteto.