Galéria Átrium v Prešove vystavuje diela D. Baláža

Prešov 26. júna (TASR) – Pri príležitosti životného jubilea 70 rokov sprístupnila vo štvrtok (25. 6.) Galéria Átrium v Prešove výstavu diel Dušana Baláža s názvom Žena koláž asamb(a)láž. Jubilejná výstava mala premiéru v Košiciach. Do Prešova autor presunul asi 50 obrazov, ide o výber z komornejšej tvorby. Výstava potrvá do 20. augusta.



Návštevníci môžu vidieť jeho najnovšiu tvorbu, drvivá väčšina obrazov vznikla za posledné dva roky. Na porovnanie je tam zopár obrazov aj zo skoršieho obdobia. Vytvoril ich kombinovanou technikou akryl a olej na plátne.



Autor sa predstavuje ako skúsený figuralista, v jeho dielach dominuje téma ženy. "Ženy sú pre mňa večná téma, bez nich by sme tu neboli. Vďaka a úcta im za to, že sme," uviedol Baláž.



Balážova počiatočná tvorba je spojená s kresbou a maľbou, ktorej základy získal v rokoch 1976 až 1980 v ateliéri akademického maliara Júliusa Hegyesiho. Ako prezradil, talent získal od Boha. Po otcovi zdedil vzťah k umeniu. Ale na vysokú školu ho nikdy nevzali.



"Talent sa musí vždy zdokonaľovať. Rád som sa učil od múdrejších a skúsenejších. Teraz to splácam svojou mikroškolou pre adeptov Školy umeleckého priemyslu v Košiciach," doplnil umelec.



Návštevníkom Galérie Átrium sa naposledy predstavil svojou samostatnou výstavou v septembri 2015, vtedy ju nazval Do pOdstaty ženy.



Dušan Baláž sa narodil 7. februára 1950 vo Svite. Pracoval 33 rokov v košickom štúdiu Slovenskej televízie ako výtvarník, grafik, animátor. V roku 2002 sa začal živiť ako slobodný umelec. Je organizátorom výtvarného života v Košiciach a spoluorganizátorom Výtvarných salónov. Výstavy mal vo viacerých mestách na Slovensku i v zahraničí.