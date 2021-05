Galéria Baníckeho múzea predstaví diela Viktórie Baffy Zatrochovej

Rožňava 4. mája (TASR) – V galérii Baníckeho múzea v Rožňave otvoria vo štvrtok (6. 5.) výstavu autorky Viktórie Baffy Zatrochovej s názvom Affectus et motus – Baby version. Ako informoval manažér kultúry múzea Róbert Šimko, výstava, ktorá skúma a zdôrazňuje dôležitosť detí a hľadá ich pravé postavenie v rodine a spoločnosti, potrvá do 24. júna.



„V autobiografickom projekte Zatrochová skúma dosiahnutie novej roly, ktorá jej otvára nové možnosti a spôsoby nazerania na svet. Dôsledkom tohto javu je aj rozmanitosť predstavených techník. Obrazy sú zastúpené vo veľkých aj komorných formátoch, od kresby ceruzou cez maľbu akrylom po digitálne grafiky či knižku,“ uviedla kurátorka výstavy Veronika Trnečková.



Okrem iného sa autorka vo svojich dielach venuje aj odtabuizovaniu témy nahoty v zmysle prirodzenosti či symbolu ľudskosti. „Na výstave môžeme vnímať rôzne pohľady na otázku materstva, rolu rodiča pri poskytovaní ochrany, ale aj pri podpore slobody,“ dodala Trnečková.



Výstava má pomôcť jednotlivcom zamyslieť sa nad životnými hodnotami, čítanie obrazov by zas malo prebudiť pocit sebareflexie v rôznych situáciách, s ktorými sa návštevníci galérie každodenne stretávajú.