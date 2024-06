Galéria dizajnu Satelit predstavuje tvorbu V. Herolda

Bratislava 29. júna (TASR) - Galéria dizajnu Satelit v Bratislave predstavuje na výstave "Takto alebo takto" tvorbu Vlastimila Herolda. "Bol jedným z prvých slovenských animátorov a jeho dielo v oblasti animovaného filmu je dodnes veľmi obdivované," približuje Slovenské centrum dizajnu autora, ktorý je na výstave prezentovaný viacerými realizáciami z oblasti komunikačného dizajnu. Zastúpená je knižná grafika, vytváranie logotypov a značiek, obalový dizajn i reklamná propagácia podnikov a ich produktov.



Animátor, grafický dizajnér a ilustrátor Vlastimil Herold (1924 - 2004) tvoril kreslený humor, realizoval filmové a propagačné plagáty, navrhoval logá, značky pre rôzne podniky, etikety pre zápalkové krabičky aj obalový dizajn pre potravinárske výrobky. "Zaslúžil sa o vytvorenie viacerých krátkych (nielen) reklamných animovaných filmov. Významná je aj jeho tvorba knižných obálok a časopisov, z ktorých najvýraznejší je Knižný magazín s autorovými často vtipne ladenými ilustráciami," pripomína kurátorka Silvia Kružliaková.



Výstava vznikla vďaka autorovmu synovcovi Martinovi Viktorinovi, ktorý daroval Slovenskému múzeu dizajnu originály Heroldových výtvarných návrhov, ilustrácií, kníh a plagátov. Bohatá akvizícia bola impulzom k vzniku výstavy, ktorá pripomína 100. výročie narodenia významného tvorcu a prezentuje jeho dielo zamerané predovšetkým na úžitkovú grafiku. K realizácii prispel aj partner výstavy Slovenský filmový ústav, ktorý zapožičal plagáty a animovaný film z autorovej tvorby.



Výstava potrvá do 28. júla. Vstup je voľný.



Vlastimil Herold získal skúsenosti s animovaným filmom po skončení 2. svetovej vojny v Prahe v novozaloženom štúdiu kresleného filmu Bratři v triku. V roku 1951 bol v rámci Akcie 77, ktorá mala presunúť 77.000 úradníkov do výroby, prinútený odísť do Brna. Tu ako absolvent priemyslovky pracoval v Českej zbrojovke. Po dvoch povinných rokoch vo výrobe sa presťahoval do Bratislavy, kde sa zamestnal v Trikovom oddelení Štúdia populárno-vedeckého filmu (neskôr Štúdia krátkeho filmu). V tejto oblasti pôsobil takmer dvadsať rokov. V rokoch 1958 - 1969 pracoval ako úžitkový grafik v slobodnom povolaní, venoval sa tvorbe knižnej grafiky, vytváraniu logotypov a značiek, obalovému dizajnu, propagácii podnikov a ich produktov. Koncom 80. rokov odišiel do núteného dôchodku, vytváral drobnú grafiku v podobe exlibrisov určených predovšetkým pre svojich priateľov a blízkych. Navrhol aj sériu poštových známok s motívom psíkov a mačičiek (komerčne nerealizované), ktoré sa stali jeho hlavnou témou aj vo voľných ilustráciách, novoročných prianiach, pohľadniciach.