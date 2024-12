Galéria E. Zmetáka v Nových Zámkoch predstaví tvorbu P. Kazai Sajóa

Nové Zámky 12. decembra (TASR) - Galéria umenia Ernesta Zmetáka v Nových Zámkoch vo štvrtok popoludní sprístupní výstavu výtvarníka Pétera Kazai Sajóa (1909 - 1994) s názvom Návrat. Ako informovali organizátori, návštevníci si môžu expozíciu pozrieť do 1. februára 2025.



Výstava nadväzuje na program galérie, ktorý predstavuje tvorbu umelcov z novozámockého regiónu. "Maliar, grafik a učiteľ kreslenia patrí k neznámym umelcom v regióne i na Slovensku. Výstava je koncipovaná ako retrospektíva, ktorá návštevníkov galérie prevedie tvorbou Pétera Kazai Sajóa. Prvýkrát prezentuje jeho diela na Slovensku a zároveň predstavuje symbolický návrat umelca do rodnej krajiny," uviedla kurátorka výstavy Helena Markusková.



Péter Kazai Sajó študoval v rokoch 1934 až 1940 na Vysokej škole výtvarných umení v Budapešti, v ranom období maľoval expresívne žánrové výjavy. V období rokov 1940 až 1945 žil v Nových Zámkoch a od roku 1946 v Budapešti. "V 50. rokoch 20. storočia maľoval témy z prostredia lodeníc, výjavy z domova, venoval sa ilustráciám. Na prelome 60. a 70. rokov vyskúšal rôzne polohy štylizácie, abstrakcie alebo surreálnej maľby. V závere tvorby maľoval príbehy so sýtou farebnou škálou a tajuplnou atmosférou," doplnila kurátorka.