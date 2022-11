Galéria Ernesta Zmetáka v Nových Zámkoch predstaví tvorbu Jiřího Sopka

Nové Zámky 3. novembra (TASR) - V Galérii Ernesta Zmetáka v Nových Zámkoch vo štvrtok popoludní sprístupnia výstavu, ktorá predstaví výber z tvorby českého maliara Jiřího Sopka. V priestoroch galérie potrvá do 10. decembra.



Vystavené práce vznikali od roku 1986. "Vtedy autorova tvorba nabrala konceptuálnejší charakter. Svedčia o tom hlavne jeho práce maľované v sériách, kde cíti, že zobrazená scéna sa nevyčerpáva jednou farebnou variáciou. Sopko je kolorista nadväzujúci na tradíciu Vincenta van Gogha, Henriho Matissea alebo Pierra Bonnarda. To znamená, že jeho hlavným výrazovým prostriedkom je energia farebných tónov a energia kontrastov medzi nimi," uviedol kurátor Dušan Brozman.



Ako doplnil, k hlavným výtvarným prostriedkom umelca patria aj geometrické tvary, rastre a ornamenty, ktoré stupňujú napätie medzi farbami. "Centrálnym motívom jeho obrazov je však človek, vsadený do tohto energetického priestoru. Je to symbolický a expresívny priestor, ktorý podmieňuje existenciu človeka a v ktorom sa človek aj zrkadlí," dodal Brozman.