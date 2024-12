Galéria Foyer v Nitre predstaví tvorbu Kataríny Jahnovej

Nitra 11. decembra (TASR) - Staré divadlo Karola Spišáka (SDKS) v Nitre pripravuje vo svojej galérii Foyer prezentáciu diel Kataríny Jahnovej. Výstava s názvom Tušenie tam potrvá od 12. decembra do 26. januára.



Ako uviedli organizátori, Jahnová v rokoch 1998 až 2001 študovala na Pedagogickej fakulte Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre pod vedením Igora Benca, Jozefa Bausa a Petra Rónaia. V roku 2001 bola prijatá na Vysokú školu výtvarných umení v Bratislave do ateliéru maľby k Danielovi Fischerovi. Štúdium absolvovala v roku 2006.



Autorka samostatne vystavuje od roku 1999, a to individuálne i v rámci kolektívnych výstav na Slovensku i v zahraničí. "Svoju tvorbu prezentovala vo Viedni, v meste Zootermer v Holandsku i v Bruseli. Od roku 2016 pedagogicky pôsobí v súkromnej umeleckej škole Ateliér Medea v Nitre. V roku 2022 bola ocenená ministerstvom školstva Ďakovným listom svätého Gorazda za dlhoročný pozitívny prístup k vyučovaniu detí a žiakov v oblasti výtvarnej tvorby a výchovy. Žije a tvorí v Nitre Dražovciach," doplnila kurátorka výstavy Marta Hučková Kocianová.