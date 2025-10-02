< sekcia Regióny
Galéria Foyer v Nitre predstaví tvorbu Petra Šoltóa
Podľa slov kurátorky výstavy Marty Hučkovej Kocianovej sa priaznivci umenia môžu tešiť na autorov imaginárny svet plný myšlienok, snov a fantazijných vízií.
Autor TASR
Nitra 2. októbra (TASR) - Galéria Foyer v Starom divadle Karola Spišáka v Nitre predstaví tvorbu výtvarníka Petra Šoltóa. Ako informovali organizátori, výstavu otvorí vo štvrtok slávnostná vernisáž. Návštevníci galérie si vystavené diela môžu pozrieť do 3. novembra.
Podľa slov kurátorky výstavy Marty Hučkovej Kocianovej sa priaznivci umenia môžu tešiť na autorov imaginárny svet plný myšlienok, snov a fantazijných vízií. „Pre väčšiu časť jeho umeleckej tvorby je typická prítomnosť ženy. Do námetovej skladby okrem uvedenej témy vstupuje aj variant kolobehu života, časovo neohraničené prostredie i realisticky zobrazované bytosti, ktoré v harmónii línií a farebných tónov vytvárajú javisko života,“ uviedla kurátorka.
Autor výstavy Peter Šoltó sa narodil 18. júla 1965 v Bojniciach, žije a tvorí v Prievidzi. „Od začiatku 90. rokov 20. storočia sa zúčastňuje na všetkých významných prehliadkach neprofesionálnych výtvarníkov v rámci celého Slovenska. Je viacnásobným nositeľom cien a laureátom celoslovenskej súťaže a výstavy Výtvarná Dubnica a Výtvarné spektrum. Je členom Umeleckej besedy slovenskej a Združenia výtvarných umelcov západného Slovenska,“ doplnila Hučková Kocianová.
