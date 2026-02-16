Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Galéria Foyer v Nitre predstaví tvorbu Emílie Jakubisovej

Autorka sa na výstave predstaví svojou komornou maliarskou tvorbou.

Autor TASR
Nitra 16. februára (TASR) - Galéria Foyer v Starom divadle Karola Spišáka (SDKS) v Nitre predstaví tvorbu Emílie Jakubisovej. Ako informovalo divadlo, výstava s názvom Charizma bude v priestoroch galérie sprístupnená od 19. februára do 30. marca.

Autorka sa na výstave predstaví svojou komornou maliarskou tvorbou. „Venuje sa však aj scénografii, grafike, maľbe, sochárskej tvorbe. Okrem toho je bábkarka, príležitostne i režisérka i autorka intímnej poézie. Venuje sa i monumentálnej tvorbe, plastike a maľbe v architektúre,“ doplnili organizátori.
.

