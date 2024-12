Galéria I. Vysočana uzatvára rok výstavou Výtvarná Prievidza

Prievidza 11. decembra (TASR) - Galéria Imricha Vysočana v Prievidzi uzatvára svoju celoročnú činnosť 12. ročníkom kolektívnej výstavy Výtvarná Prievidza. Expozícia ponúka diela z aktuálnej tvorby výtvarníkov, ktorí žijú v Prievidzi či sú s ňou spätí. Návštevníci si ju môžu pozrieť do 31. januára 2025. Informovala o tom hovorkyňa mesta Michaela Beňadiková.



Kolektívna výstava zároveň otvára nový výstavný rok galérie. "Jej ambíciou je priniesť istú reprezentatívnu vzorku aktuálnej tvorby výtvarníkov žijúcich v Prievidzi či inak viazaných na túto lokalitu. Od dlhoročných renomovaných výtvarných umelcov, cez študentov škôl s výtvarným zameraním až po neprofesionálnych či insitných tvorcov," priblížila Beňadiková.



Expozícia s dielami približne 20 autorov podľa nej prináša širšie spektrum ich prístupov k tvorbe, od realistického stvárnenia námetov po originálne výtvarné vízie, v ktorých sa konfrontujú so súčasnými trendmi moderného umenia. "Súčasťou projektu je už tradične i spomienka na významnú osobnosť výtvarnej histórie mesta. V tomto ročníku bude na nej svojou inšpiratívnou tvorbou in memoriam zastúpená akademická maliarka Oľga Šarinová. Organizátori ju predstavia ako osobitnou kolekciou diel, tak i videoprojekciou o jej živote a tvorbe," doplnila.



Hlavnými organizátormi výstavy sú K-2000, združenie na podporu kultúry a Kultúrne a spoločenské stredisko Prievidza.