Galéria I. Vysočana v Prievidzi predstaví tvorbu Natálie Glowackej

Prievidza 9. septembra (TASR) - Galéria Imricha Vysočana v Prievidzi predstaví tvorbu poľskej viacdimenzionálnej výtvarníčky Natálie Glowackej. Výstavu pod názvom Ženy - mýty a energie si verejnosť bude môcť pozrieť od 11. septembra do 31. októbra. Informovala o tom hovorkyňa mesta Zuzana Krajčiová.



"Výtvarná tvorba Glowackej reflektuje silné inšpirácie prírodou, jej energiami, ktoré vyjadruje vo výraznej a zároveň kultivovanej abstraktnej štylizácii. V ďalších polohách je odrazom bytostnej sebareflexie ženy - výtvarníčky, ktorá citlivo vyjadruje vlastné hlbinné pohnútky a inštinkty," skonštatovala Krajčiová.



Významnou inšpiráciou autorky je mytológia i umelecký žáner fantasy, do svojej tvorby zahŕňa i univerzálne sociálne a ekologické témy súčasnosti.



"Výstava vo svojej dokumentačnej časti priblíži prienik jej výtvarných a environmentálnych aktivít s medzinárodným dosahom, keďže viaceré jej obrazy boli súčasťou medzinárodných projektov organizovaných UNESCO-m i Organizáciou spojených národov a použité ako ilustrácie vo vedeckých publikáciách Európskej únie," priblížila Krajčiová.



Glowacká je pôvodom poľská výtvarníčka, absolventka štúdia výtvarnej výchovy na Univerzite Jana Dlugosza v Czenstochowej, kde zároveň získala titul v odbore biotechnológie. V rámci medzinárodného programu Erazmus v štúdiu pokračovala na Katedre výtvarnej výchovy Katolíckej univerzity v Ružomberku a v roku 2018 ukončila doktorandské štúdium environmentálneho manažmentu na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre. V súčasnosti externe spolupracuje so Spoločným výskumným centrom Európskej komisie v projekte prepojenia umenia a vedy. Výtvarníčka naposledy vystavovala v New Yorku a Washingtone v rámci projektu Chôdza po vode.