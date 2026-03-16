Galéria I. Vysočana v Prievidzi predstaví diela Jána Papca
Prievidza 16. marca (TASR) - Tvorbu predstaviteľa novodobých malieb na skle na Slovensku Jána Papca predstaví nová výstava v mestskej Galérii Imricha Vysočana v Prievidzi. Výber jeho diel od konca 70. rokov 20. storočia až po súčasnosť s motívmi náboženskej tradície i každodenného života vidieka si tam návštevníci budú môcť pozrieť od 20. marca do 30. apríla. Informovalo o tom Kultúrne a spoločenské stredisko (KaSS) v Prievidzi.
Aktuálna výstava Ján Papco - Zrkadlenie krásy, s podtitulom Obrázky a príbehy na skle prezentuje Papca ako významnú osobnosť tradičnej výtvarnej kultúry na Slovensku v oblasti novodobých malieb na skle. „Vo výbere diel zohľadňuje ako ich tematické zameranie, tak aj určitú chronológiu tvorby, ktorej sa venuje už od konca 70. rokov minulého storočia,“ načrtlo KaSS.
Významnou súčasťou expozície je podľa neho kolekcia obrázkov na skle s náboženskými motívmi, ktoré korešpondujú s veľkonočným obdobím, rovnako tak súbor diel inšpirovaných výročným zvykoslovím viazaným na ďalšie obdobia roka.
Individuálny výtvarný profil autora v rámci výstavy reprezentuje najmä originálne spracovanie obrázkov, ktoré zrkadlia jeho vrúcny vzťah k vidieckemu spôsobu života. „S nevšednou dávkou osobitého humoru, poetiky i satiry v nich zachytáva typické roľnícke, pastierske a remeselné činnosti zastúpené v ľudovej pospolitosti tak, ako si ich pamätá z priameho pozorovania či prerozprávaných príbehov z detstva a mladosti. Ich príťažlivosť, tajomné svetlo, ktoré vyžarujú, spočíva v zrkadlení týchto spomienok,“ dodalo KaSS.
Výstavu pripravili K-2000, združenie na podporu kultúry a KaSS v Prievidzi.
Papco je publicista, maliar a historik umenia, viac ako 30 rokov pôsobil ako riaditeľ Slovenského národného múzea - Múzea Bojnice.
