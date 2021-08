Galéria J. Bindera v Banskej Štiavnici prináša výstavu Bez názvu

Banská Štiavnica 17. augusta (TASR) - Výstavu s názvom Bez názvu/Untitled sprístupnili v týchto dňoch v Galérii Júliusa Bindera v Banskej Štiavnici. V autorskom projekte sa trojica mladých umelcov Peter Cvik, Filip Sabol, Dionýz Troskó kriticky stavia k súčasnej dobe, v ktorej na ľudí denne pôsobí obrovské množstvo informačných zdrojov s rôznou kvalitou obsahu.



"Troskó v inštalácii s názvom Big beautiful wall nadväzuje na odvekú tradíciu budovania múrov v zištnom záujme moci. Vytvára scénu, ktorá účelovo manipuluje prirodzené pôsobenie diváka v priestore," približuje prácu autora kurátorka Lenka Binderová.



Sabol v aktuálnej maliarskej tvorbe vychádza zo streetartovej scény a urbánneho vizuálneho jazyka. "Svojou maliarskou intervenciou pracuje s typografiou, so slovom ako možným nositeľom informácie, v horšom prípade dezinformácie," uvádza kurátorka.



Diela Cvika predstavujú intímnejší pohľad na svet, na okolitú krajinu. "Vlastné vnemy a zážitky autor dekomponuje v mysli ako fragmenty spomienok, ktoré následne skladá priamo pri procese maľby ako vrstvy jednotlivých situácií a kontextov. Vznikajú tak syntetizované krajinomaľby, ktoré pôsobia harmonicky aj napriek protichodnosti motívov," približuje umelca kurátorka.



Celá výstava by mohla byť podľa Binderovej chápaná aj ako reflexia súčasného roztriešteného sveta, ktorého chaotickosť človeka paralyzuje. Výstava potrvá do 19. septembra.