Galéria J. Kollára predstaví víťazov medzinárodnej výtvarnej súťaže

Na snímke priestory banskoštiavnickej Galérie Jozefa Kollára. Foto: TASR - Jana Vodnáková

Počas vernisáže odovzdajú ocenenia víťazom v jednotlivých kategóriách, od žiakov materských škôl až po dospelých a zahraničných autorov.

Autor TASR
Banská Štiavnica 21. januára (TASR) - V banskoštiavnickej Galérii Jozefa Kollára predstavia víťazov 23. ročníka medzinárodnej výtvarnej súťaže „My sa nevieme sťažovať nahlas“. Slávnostná vernisáž sa uskutoční v stredu 4. februára o 11.00 h. Informovalo o tom Slovenské banské múzeum.

Ako uviedlo, tohtoročná téma „Tichá sila mokradí. Vidíme ich skutočnú krásu?“ upriamuje pozornosť na jeden z najdôležitejších, no často nepochopených ekosystémov našej planéty.

Autori z radov detí, mládeže i dospelých sa prostredníctvom svojich diel pokúsili zodpovedať otázku, či vidíme skutočnú krásu mokradí a či si uvedomujeme ich kľúčový význam pre biodiverzitu a stabilitu klímy. Mokrade totiž nie sú len zbytočné močiare, ale fungujú ako prirodzené zásobárne uhlíka, účinné filtre nečistôt a ochrana pred povodňami,“ konštatovali múzejníci.

Počas vernisáže odovzdajú ocenenia víťazom v jednotlivých kategóriách, od žiakov materských škôl až po dospelých a zahraničných autorov. Návštevníci budú môcť vzhliadnuť výber súťažných prác, ktoré odporučila porota. Výstava predstaví širokú škálu techník vrátane maľby, kresby, koláží a unikátnych 3D objektov z prírodných a odpadových materiálov. Výstava potrvá v priestoroch galérie do 14. marca tohto roka.
