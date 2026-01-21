< sekcia Regióny
Galéria J. Kollára predstaví víťazov medzinárodnej výtvarnej súťaže
Počas vernisáže odovzdajú ocenenia víťazom v jednotlivých kategóriách, od žiakov materských škôl až po dospelých a zahraničných autorov.
Autor TASR
Banská Štiavnica 21. januára (TASR) - V banskoštiavnickej Galérii Jozefa Kollára predstavia víťazov 23. ročníka medzinárodnej výtvarnej súťaže „My sa nevieme sťažovať nahlas“. Slávnostná vernisáž sa uskutoční v stredu 4. februára o 11.00 h. Informovalo o tom Slovenské banské múzeum.
Ako uviedlo, tohtoročná téma „Tichá sila mokradí. Vidíme ich skutočnú krásu?“ upriamuje pozornosť na jeden z najdôležitejších, no často nepochopených ekosystémov našej planéty.
„Autori z radov detí, mládeže i dospelých sa prostredníctvom svojich diel pokúsili zodpovedať otázku, či vidíme skutočnú krásu mokradí a či si uvedomujeme ich kľúčový význam pre biodiverzitu a stabilitu klímy. Mokrade totiž nie sú len zbytočné močiare, ale fungujú ako prirodzené zásobárne uhlíka, účinné filtre nečistôt a ochrana pred povodňami,“ konštatovali múzejníci.
Počas vernisáže odovzdajú ocenenia víťazom v jednotlivých kategóriách, od žiakov materských škôl až po dospelých a zahraničných autorov. Návštevníci budú môcť vzhliadnuť výber súťažných prác, ktoré odporučila porota. Výstava predstaví širokú škálu techník vrátane maľby, kresby, koláží a unikátnych 3D objektov z prírodných a odpadových materiálov. Výstava potrvá v priestoroch galérie do 14. marca tohto roka.
