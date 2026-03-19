Galéria J. Koniarka v Trnave otvára výstavu o vzťahu človeka a prírody
Na výstave sa predstavia autori a autorky z Poľska, Nemecka, Holandska, Veľkej Británie, zo Slovenska, z Indie, Talianska, Rakúska, USA či Libanonu.
Autor TASR
Trnava 19. marca (TASR) - Nová medzinárodná výstava Contracts of Recognition v Galérii Jána Koniarka (GJK) v Trnave otvára otázky, kto môže zastupovať prírodu, zvieratá alebo rieky a aj to, či môže mať planéta svoj hlas. Návštevníkov pozýva premýšľať nad tým, ako dnes vnímame vzťah medzi ľuďmi, prírodou a právom. Vernisáž sa uskutoční vo štvrtok o 18.00 h v Koppelovej vile v Trnave. Výstava potrvá do 31. mája. Informovala o tom Oblastná organizácia cestovného ruchu Trnava Tourism.
Výstava predstavuje diela súčasných umelcov z rôznych krajín sveta, ktorí prostredníctvom videa, grafiky, inštalácií, objektov či textových prác skúmajú otázky zastúpenia, vlastníctva a spravodlivosti voči tzv. viac-ako-ľudskému svetu. Autori pracujú na pomedzí umenia, práva a ekologického myslenia a pomocou fikcie či špekulatívnych scenárov otvárajú nové spôsoby uvažovania o vzťahoch medzi človekom a planétou.
„Výstava ponúka návštevníkom nový pohľad na to, ako uvažujeme o našom vzťahu k prírode a svetu okolo nás. Umenie tu slúži ako priestor na otázky aj hľadanie odpovedí - napríklad kto má právo hovoriť v mene prírody alebo ako môžeme v budúcnosti spolu existovať v jednom prepojenom ekosystéme,“ priblížila historička umenia a programová manažérka GJK Rebecca Opravil.
Na výstave sa predstavia autori a autorky z Poľska, Nemecka, Holandska, Veľkej Británie, zo Slovenska, z Indie, Talianska, Rakúska, USA či Libanonu. Každý projekt prináša vlastnú perspektívu, no diela spájajú spoločné otázky o tom, ako dnes vnímame vlastníctvo, zastúpenie a zodpovednosť voči svetu, ktorý zdieľame aj s inými formami života. Kurátormi výstavy sú Lucia Bergamaschi a David Přílučík.
Výstava predstavuje diela súčasných umelcov z rôznych krajín sveta, ktorí prostredníctvom videa, grafiky, inštalácií, objektov či textových prác skúmajú otázky zastúpenia, vlastníctva a spravodlivosti voči tzv. viac-ako-ľudskému svetu. Autori pracujú na pomedzí umenia, práva a ekologického myslenia a pomocou fikcie či špekulatívnych scenárov otvárajú nové spôsoby uvažovania o vzťahoch medzi človekom a planétou.
„Výstava ponúka návštevníkom nový pohľad na to, ako uvažujeme o našom vzťahu k prírode a svetu okolo nás. Umenie tu slúži ako priestor na otázky aj hľadanie odpovedí - napríklad kto má právo hovoriť v mene prírody alebo ako môžeme v budúcnosti spolu existovať v jednom prepojenom ekosystéme,“ priblížila historička umenia a programová manažérka GJK Rebecca Opravil.
Na výstave sa predstavia autori a autorky z Poľska, Nemecka, Holandska, Veľkej Británie, zo Slovenska, z Indie, Talianska, Rakúska, USA či Libanonu. Každý projekt prináša vlastnú perspektívu, no diela spájajú spoločné otázky o tom, ako dnes vnímame vlastníctvo, zastúpenie a zodpovednosť voči svetu, ktorý zdieľame aj s inými formami života. Kurátormi výstavy sú Lucia Bergamaschi a David Přílučík.