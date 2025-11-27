< sekcia Regióny
Galéria Jána Koniarka otvorí výstavu zo súťaže Trienále plagátu Trnava
Trienále plagátu Trnava je medzinárodná súťaž plagátovej tvorby, ktorá podľa organizátorov už viac ako dve desaťročia prináša do Trnavy to najlepšie zo svetového grafického dizajnu.
Autor TASR
Trnava 27. novembra (TASR) - Galéria Jána Koniarka (GJK) v Trnave otvorí v piatok 28. novembra výstavu finálových diel z 12. ročníka súťaže plagátovej tvorby Trienále plagátu Trnava 2025. Súčasťou večera v Synagóge - Centre súčasného umenia bude aj vyhlásenie výsledkov a slávnostné udeľovanie cien víťazom súťaže. Informovali o tom z galérie.
Trienále plagátu Trnava je medzinárodná súťaž plagátovej tvorby, ktorá podľa organizátorov už viac ako dve desaťročia prináša do Trnavy to najlepšie zo svetového grafického dizajnu. „Aj tento ročník predstaví diela autorov z celého sveta, ktorí vynikajú originálnym vizuálnym myslením, aktuálnymi témami a výrazným autorským rukopisom,“ priblížili z galérie. V synagóge bude sprístupnená výstava 150 finálových plagátov, ktorú koncepčne pripravili Ján Šicko a Peter Liška.
Súťaž sa vracia na scénu po trojročnej prestávke. „Dvanásty ročník podujatia reflektuje aktuálne vývojové tendencie v oblasti plagátovej tvorby a usiluje sa o podporu vysokej vizuálnej a komunikačnej kvality dizajnu,“ doplnili. Trienále vytvára podmienky pre dialóg medzi generáciami autorov a rôznymi kultúrnymi prostrediami, pričom kladie dôraz na význam dizajnu v spoločenskom a kultúrnom kontexte. Aktuálny ročník súťaže eviduje viac než 2000 prihlásených prác zo všetkých kontinentov.
