< sekcia Regióny
Galéria Jána Koniarka prezentuje v Trnave štyri výstavy
Výstava s názvom Paradoxy reálneho upriamuje v Koppelovej vile pozornosť na fotorealizmus a hyperrealizmus v slovenskej maľbe.
Autor TASR
Trnava 12. júla (TASR) - Galéria Jána Koniarka (GJK) v Trnave sprístupnila v priestoroch Koppelovej vily, jej prístavby a záhrady štyri nové výstavy. Blok expozícií prináša náhľad do slovenského fotorealizmu, autorské projekty Moniky Pascoe Mikyškovej a Juraja Poliaka, ako aj exteriérovú výstavu k storočnici významného trnavského sochára a keramikára Miloša Balgavého staršieho.
Balgavý patril k najvýznamnejším predstaviteľom úžitkovej i voľnej keramiky druhej polovice 20. storočia na Slovensku. „Či už v dizajnérskej, komornej alebo monumentálnej tvorbe, v centre jeho záujmu vždy stála príroda a jej organické tvary, ktoré mu poskytovali neustálu inšpiráciu,“ priblížila galéria. Výber autorových diel zo zbierky galérie je v rámci výstavy Plody hliny zasadený do prostredia lúky v záhrade Koppelovej vily.
Ďalšia výstava s názvom Paradoxy reálneho upriamuje v Koppelovej vile pozornosť na fotorealizmus a hyperrealizmus v slovenskej maľbe. „Fotorealizmus a hyperrealizmus pritom neoslovovali len autorov 70. rokov, akými boli Julián Filo či Oľga Bartošíková, ale aj silné ženské autorky, ako napríklad Uľjanu Zmetákovú, Veroniku Rónaiovú a Dorotu Sadovskú,“ priblížila kurátorka výstavy Katarína Ihringová.
Presahy hyperrealizmu do konceptuálnej maľby sú vidieť aj u súčasných autorov Marcela Mališa, Veroniky Šramatyovej, Ivony Žirkovej, Adama Šakového a Richarda Marca. „Dokazujú, že nejde len o precíznu maliarsku techniku, ale aj o redefinovanie vzťahu obrazu a reality,“ dodala.
Dlhodobý projekt Moniky Pascoe Mikyškovej stavia na klasickom paradoxe - reflektuje pamäť ako síce osobnú, nikdy však nie plne súkromnú. Výstava jej diel s názvom Spomienky, ktoré sa stávajú moje, je prístupná v prístavbe Koppelovej vily. Ústrednou témou príbehu je napätie medzi osobným naratívom a pamäťou, ktorá je uchopovaná a pretváraná kolektívne.
V prístavbe je otvorená aj samostatná výstava intermediálneho umelca a scénografa Juraja Poliaka, ktorá predstavuje netradičnú formu prezentácie, vznikajúcu prenesením divadelného projektu do galerijného prostredia. Vystavené diela v rámci výstavy s názvom Túžba po nepriateľovi vznikli pôvodne ako scénografia pre rovnomenné predstavenie, uvedené v Slovenskom národnom divadle v roku 2017.
Výstava Paradoxy reálneho v Koppelovej vile potrvá do 16. augusta. Zostávajúce tri expozície vrátane exteriérovej výstavy Plody hliny sú pre verejnosť prístupné do 30. augusta.
Balgavý patril k najvýznamnejším predstaviteľom úžitkovej i voľnej keramiky druhej polovice 20. storočia na Slovensku. „Či už v dizajnérskej, komornej alebo monumentálnej tvorbe, v centre jeho záujmu vždy stála príroda a jej organické tvary, ktoré mu poskytovali neustálu inšpiráciu,“ priblížila galéria. Výber autorových diel zo zbierky galérie je v rámci výstavy Plody hliny zasadený do prostredia lúky v záhrade Koppelovej vily.
Ďalšia výstava s názvom Paradoxy reálneho upriamuje v Koppelovej vile pozornosť na fotorealizmus a hyperrealizmus v slovenskej maľbe. „Fotorealizmus a hyperrealizmus pritom neoslovovali len autorov 70. rokov, akými boli Julián Filo či Oľga Bartošíková, ale aj silné ženské autorky, ako napríklad Uľjanu Zmetákovú, Veroniku Rónaiovú a Dorotu Sadovskú,“ priblížila kurátorka výstavy Katarína Ihringová.
Presahy hyperrealizmu do konceptuálnej maľby sú vidieť aj u súčasných autorov Marcela Mališa, Veroniky Šramatyovej, Ivony Žirkovej, Adama Šakového a Richarda Marca. „Dokazujú, že nejde len o precíznu maliarsku techniku, ale aj o redefinovanie vzťahu obrazu a reality,“ dodala.
Dlhodobý projekt Moniky Pascoe Mikyškovej stavia na klasickom paradoxe - reflektuje pamäť ako síce osobnú, nikdy však nie plne súkromnú. Výstava jej diel s názvom Spomienky, ktoré sa stávajú moje, je prístupná v prístavbe Koppelovej vily. Ústrednou témou príbehu je napätie medzi osobným naratívom a pamäťou, ktorá je uchopovaná a pretváraná kolektívne.
V prístavbe je otvorená aj samostatná výstava intermediálneho umelca a scénografa Juraja Poliaka, ktorá predstavuje netradičnú formu prezentácie, vznikajúcu prenesením divadelného projektu do galerijného prostredia. Vystavené diela v rámci výstavy s názvom Túžba po nepriateľovi vznikli pôvodne ako scénografia pre rovnomenné predstavenie, uvedené v Slovenskom národnom divadle v roku 2017.
Výstava Paradoxy reálneho v Koppelovej vile potrvá do 16. augusta. Zostávajúce tri expozície vrátane exteriérovej výstavy Plody hliny sú pre verejnosť prístupné do 30. augusta.